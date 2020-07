Enseignements artistiques et éducation culturelle en temps de covid

Publié le 29/07/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

L’agence culturelle du Finistère, Culture Lab, a mis en ligne un mur de ressources nécessaires pour adapter les activités d’enseignements artistiques et d’éducation culturelle aux règles sanitaires.

Textes officiels, dispositifs de formation et webinaires, calendrier des rendez-vous professionnels, appel à propositions, aides financières, guide de reprise des cours… Culture Lab, l’agence culturelle du Finistère a ouvert sur son site un padlet (1) consacré aux activités d’enseignements artistiques et d’éducation artistique et culturelle (EAC) dans le contexte des règles sanitaires dues au coronavirus.

Le mur comprend aussi des fils d’actu relatifs à certains secteurs artistiques et recense des initiatives. Ce travail de veille devrait permettre aux professionnels et aux collectivités de préparer la rentrée sans perdre du temps à rechercher des informations.

