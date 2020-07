« Si une cellule de résilience assure bien sa mission, une cellule de crise ne devrait pas avoir lieu d’être »

Management

Publié le 31/07/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, Dossiers d'actualité, France, Toute l'actu RH

Président du centre d'ingénierie et de recherche en résilience organisationnelle (CIRERO), Gilles Teneau travaille depuis quelques années avec des collectivités territoriales sur leur résilience. Un terme galvaudé, mais qui retrouve tout son sens à la suite de la crise sanitaire.

Les cadres territoriaux sont-ils sensibilisés à la notion de résilience ?

Je dispense depuis 5 ans des formations en partenariat avec le cabinet de conseil en management Sy Del aux collectivités territoriales. Nous intervenons à la fois auprès des élèves de l’INET et en formation continue dans un stage de quatre jours proposés par le CNFPT. Les dirigeants territoriaux sont donc de plus en plus nombreux à être sensibilisés. Ces formations connaissant un vrai succès, j’ai même été amené à adapter un outil de mesure de la résilience organisationnelle – initialement dédié aux entreprises du privé – au contexte des collectivités. Un travail conforté par le retour de nos premiers stagiaires.