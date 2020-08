Sécurité routière

Circulation et obligations des piétons

Publié le 21/08/2020 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La circulation des piétons est régie par les articles R.412-34 à R.412-43 du code de la route. Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont de plus en plus souvent confrontés à des problèmes de comportement des piétons non respectueux des règles et de l’autorité qu’ils représentent. Cette fiche analyse les obligations des piétons.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Police municipale