Les sapeurs-pompiers et les aides-soignants autorisés à réaliser les tests Covid

Santé publique

Publié le 27/07/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu prévention sécurité, France

Alors que les laboratoires manquent de bras, le gouvernement veut augmenter la capacité de procéder à des tests de dépistage du Covid. C'est ce qui ressort d'un arrêté du ministère de la Santé paru le 25 juillet.

En réponse à la saturation des laboratoires et des centres de tests, et alors que les autorités craignent une résurgence du Covid 19 sur le territoire, un arrêté du ministère de la Santé paru au Journal Officiel du 25 juillet complète la liste des professionnels autorisés à effectuer les fameux tests PCR dit « naso-pharyngés ». Seuls les biologistes médicaux le pouvaient jusque là.

Selon le texte, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires « titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes « , les secouristes des associations agréées de sécurité civile, titulaires de l’unité d’enseignement “ premier secours en équipe niveau 2 ” mais aussi les aides-soignants et les étudiants en médecine sont désormais autorisés à réaliser le texte, sous réserve qu’ils aient suivi « une formation spécifique à la réalisation de l’examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un biologiste médical ».

Le texte indique également que ces tests, qui coûtent 54 euros, seront maintenant intégralement pris en charge par l’Assurance maladie, même sans prescription médicale.

En outre, la distribution de masques aux Français les plus précaires, annoncée par le ministre de la Santé le 22 juillet, est également officialisée. Olivier Véran avait alors évoqué une distribution de 40 millions de masques aux 7 millions de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide au paiement d’une complémentaire santé et de l’aide médicale d’État.

Enfin, l’arrêté donne la possibilité à un certain nombre de professionnels de bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, d’un examen sérologique, c’est à dire une analyse sanguine pour détecter les éventuels anticorps nés d’une infection passée au Covid. Sont concernés les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social, dès lors qu’ils peuvent présenter un justificatif attestant de l’une de ces qualités.