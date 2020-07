Les collectivités engagées dans la dynamique des pistes cyclables

Les premiers résultats d’une enquête de suivi des aménagements cyclables transitoires montrent un grand nombre de collectivités impliquées dans de tels projets. Une majorité d’entre elles prévoient d’en pérenniser au moins une partie.

Plus de 100 collectivités sont engagées dans des aménagements cyclables de transition. Et les trois-quarts prévoient de pérenniser au moins une partie de ces aménagements. Tels sont les deux principaux enseignements qui ressortent de la première partie de l’enquête de « Suivi qualitatif de la dynamique des aménagements cyclables et piétons de transition en France » lancée par le Club des villes et territoires cyclables (CVTC). Cette étude*, confiée au groupement d’experts Solcy Marrec Le Villain, a pour objectif de comprendre l’évolution de ces aménagements de transition, afin d’accompagner au mieux les collectivités, de comprendre leurs difficultés dans cette démarche, et de soutenir la pérennisation de cette dynamique.

La majorité des projets de pistes cyclables sont ...