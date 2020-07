Quel impact attendre de la crise sur la notation des collectivités ?

[Analyse] Agences de notation

Quels impacts la crise Covid-19 peut-elle avoir sur les mises à jour des notes des collectivités ? Le Club Finances publie l'analyse de FCL-Gérer La Cité, société de conseil auprès des décideurs publics, sur les incidences de l'épidémie de Covid-19 sur les notes des collectivités dans les agences de notation. Etienne Favre, directeur de mission du cabinet, décryptent les raisons des abaissements des perspectives de certaines collectivités.

Les trois grandes agences de notation (Standard and Poor’s, Fitch et Moody’s) émettent une note pour environ 45 collectivités locales et leurs EPCI. Ces notes sont plafonnées au niveau de la note de la France tant la dépendance des collectivités à l’Etat est grande. Elles s’échelonnent ainsi entre A- et AA et reflètent la bonne qualité de crédit du secteur public local.

Une hausse du niveau d’endettement qui devrait se traduire par une dégradation des notations

La crise sanitaire actuelle a suscité des mesures exceptionnelles des Etats pour contrer l’épidémie. En France, les différents instituts de prévisions économiques tablent sur une croissance du ratio d’endettement public (dette/ PIB) de 98,1% à 119 % (Projections macroéconomiques – Juin 2020 – Banque de France). Ce chiffre est amené à être revu à la hausse. Le besoin de financement de l’État pour 2020 s’élève ainsi, après la LFR 3, à 361,2 milliards d’euros, soit une hausse de 115,1 milliards d’euros par rapport à la LFR 1 et 36,6 milliards par rapport à la LFR2.

Outre le budget de l’État, la crise sanitaire a directement impacté les entreprises dans la plupart des secteurs d’activités.

La notation financière est le reflet de la capacité de l’emprunteur à assurer le remboursement de sa dette. Par conséquent, la hausse de l’encours de dette associée à la baisse des richesses (épargne, autofinancement) pourrait se traduire par des mouvements de baisse des notes.

Les différentes composantes de la note d’une collectivité

Afin de mieux appréhender ce changement de perspective, il est essentiel de comprendre comment opèrent les agences de notations pour octroyer une note.

La méthodologie de notation peut différer d’une agence à l’autre. De manière générale, les agences utilisent un premier critère relatif au profil de risque des collectivités françaises (cadre institutionnel, strate de collectivité). Cette composante de la note est donc très proche d’une collectivité française à l’autre et très bien notée par les agences.

Ensuite, elles étudient les performances budgétaires individuelles avec des éléments quantitatifs (capacité de désendettement, taux de couverture du service de la dette, risque hors bilan, liquidité). Enfin, la note obtenue doit passer le filtre de la note plafond de l’Etat. Ainsi, si une collectivité ressort intrinsèquement mieux notée que l’Etat, sa note sera ajustée au niveau de celle de l’Etat.

La note de l’État souverain, un enjeu majeur

En ce qui concerne l’Etat Français, le 3 avril, quelques jours après le début du confinement, l’agence Standard and Poor’s a annoncé le maintien de la note AA et de la perspective stable malgré la dégradation des comptes publics. La prochaine revue sera désormais le 2 octobre. Du côté de Moody’s, la prochaine revue est prévue le 21 août. La mise à jour de la note par Fitch le 15 mai était donc très attendue. L’agence a décidé de maintenir la note AA, en révisant toutefois la perspective de « stable » à « négative ». Cette décision vise à tenir compte de la dégradation des comptes publics sous le double effet du ralentissement économique et de l’augmentation des dépenses en soutien à l’activité. Une perspective négative traduit une probabilité de 33 % de baisse de la note dans les 2 ans.

Les différentes stratégies des agences sur la mise à jour des notes des collectivités

Même si les performances financières récentes des collectivités françaises ne montrent pas nécessairement de signes d’affaiblissement, des impacts importants sont à attendre sur les recettes et les dépenses, et donc sur l’épargne des collectivités dans les prochains mois. Le PLFR 3 qui prévoit une aide de 4,9mds d’euros intégrant une clause de sauvegarde ne permettra de compenser l’ensemble des pertes du secteur public local.

Dès le début de la crise (25 mars), l’agence Fitch a réalisé une revue globale des crédits et a abaissé les perspectives des crédits les plus tangents (soit 8 collectivités). Cela a permis à la fois de revoir la notation de l’ensemble des collectivités à une date identique et ainsi éviter le biais relatif à l’évolution quotidienne de la situation économique nationale. Par ailleurs, cette communication permet de ne pas pointer la situation d’une collectivité spécifique, mais bien l’impact du Covid-19 sur l’ensemble du secteur. Suite à la baisse de la perspective de la note de l’Etat, l’agence a également révisé en bloc un volume important de perspective, tout en maintenant les niveaux de rating, par exemple les Régions Ile de France et Occitanie, Département du Puy de Dome et de Savoie.

Au-delà de la dégradation éventuelle de la note, l’élément le plus important est finalement le spread de crédit exigé par les investisseurs qui reflète le prix du risque. Une dégradation de la note traduit une augmentation du risque ce qui devrait entraîner une hausse du spread de crédit sur les marchés. En pratique, l’offre de liquidité est actuellement très importante sur les marchés. Les investisseurs doivent donc revoir à la baisse le niveau des rendements exigés sur le marché primaire. Les collectivités peuvent donc continuer d’émettre sur le marché obligataire à des conditions très avantageuses.