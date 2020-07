Résilience : « On peut résister, subir ou s’engager dans une transformation radicale »

Aménagement du territoire

Publié le 31/07/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Docteure en urbanisme et professeure à l’université Grenoble Alpes métropole, Magali Talandier est l’auteure de l’ouvrage « Résilience des métropoles, le renouvellement des modèles », paru aux éditions du Puca.

Pour vous, que recouvre la notion de résilience ?

Il existe plusieurs façons d’être résilient, de rebondir face à une crise. On peut résister, on peut la subir et essayer de s’adapter, de changer des choses pour revenir au monde d’avant ou s’engager dans une transformation radicale de notre modèle, car il est la cause de la crise.

Je pense que, dans les territoires, les trois modèles sont présents : par exemple, face à la crise financière de 2008, des territoires comme Toulouse ont très bien résisté, et d’autres, tel le bassin minier, ont décidé de changer, de se réorienter vers de nouveaux modèles de développement. On peut également citer Romans-sur-Isère, qui a dû faire face à une crise industrielle. La ville s’est mobilisée pour recréer une industrie différente autour de la chaussure ...