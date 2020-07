Résilience : après la tempête, la délicate question de la reconstruction

Aménagement du territoire

Publié le 30/07/2020 • Par Juliette Vilrobe • dans : France

Trois ans après le passage destructeur de l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin, un contexte difficile ralentit les efforts de la collectivité et de l’Etat, malgré un esprit de résilience présent sur le territoire.

Saint-Martin (Antilles françaises) 35 700 hab. – Saint-Martin reconstruite aux trois quarts. C’est l’estimation de Daniel Gibbs, président (LR) de cette collectivité d’outre-mer (lire ci-dessous). Une grande partie des logements, écoles, hôtels et autres bâtiments ne porte plus les stigmates de l’ouragan Irma qui a ravagé l’île antillaise en septembre 2017. « Tout était détruit », « le chaos », « des scènes de guerre », « une lessiveuse », confient ceux qui ont vécu l’aléa climatique et ses vents à plus de 350 kilomètres par heure qui ont détruit ou endommagé 95 % du bâti. Un dispositif d’urgence estimé à 100 millions d’euros pour l’Etat est alors mis en place.

Après trois mois, un début de normalité revient dans la partie française de l’île avec le retour de l’électricité, de l’eau courante et la reprise de l’école. Mais ce n’était que la première partie d’un marathon toujours pas terminé pour reconstruire le territoire.

Reconstruction améliorée

« Ce qui inquiétait les Saint-Martinois, ce n’était pas le prochain ouragan, car on en a l’habitude, mais plutôt la