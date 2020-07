Résilience : unis pour résister aux inondations

Aménagement du territoire

Publié le 28/07/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : France

L’établissement public territorial de bassin a assuré un pilotage stratégique et opérationnel d’actions structurantes pour réduire l’impact des inondations sur les communes du bassin versant.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

EPTB Gardons (Gard) 161 communes • 200 000 hab. – Les 8 et 9 septembre 2002, des pluies diluviennes ont brusquement fait grossir le Gardon, dont le débit a atteint un niveau record (7 000 mètres cubes par seconde), dévastant tout sur son passage. Berges érodées, ouvrages abîmés, villages envahis par la boue et les débris… Les dégâts étaient d’une telle ampleur qu’il devenait nécessaire pour les 171 communes du bassin versant, la plupart situées en milieu rural, de se doter d’un outil commun pour surmonter le désastre et s’adapter à un risque de fortes crues qui est en fait permanent.

C’est ainsi que l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Gardons est monté en puissance. Alors qu’il ne comptait, en plus du département du Gard, qu’une quarantaine de communes adhérentes en 2002, elles sont 161 aujourd’hui, auxquelles s’ajoutent, depuis deux ans, les huit intercommunalités du territoire qui lui ont transféré leurs compétences en matière de gestion du bassin versant. L’agglomération d’Alès a pris la présidence de l’établissement et apporté une contribution majeure à son financement.

Actions cohérentes

L’intérêt d’un outil commun est d’abord de constituer une