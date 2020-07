Rendez-vous salarial : pas de mesure générale, mais des convergences indemnitaires

Fonction publique

Cette année encore, le rendez-vous salarial a déçu. Des syndicats de la fonction publique retiennent l'absence de mesures générales pour 2021, simplement la confirmation des engagements pris sous le précédent gouvernement. Principale annonce : Amélie de Montchalin souhaite rapprocher les primes de certains services déconcentrés de l’État de celles des administrations centrales.

Chiffres-clés Au 1er janvier 2021, la dernier palier franchi par l'accord "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" (PPCR) portera le minimum de traitement de la fonction publique à 1546,39 euros.

« La ministre ne doit pas venir les mains vides alors que le salaire net moyen dans la fonction publique a baissé de 1,2 % en 2018 selon l’Insee », prévenait l’Unsa, deux jours avant le rendez-vous annuel salarial. Le tout premier d’Amélie de Montchalin.

Principale demande des syndicats : la revalorisation du point d’indice, gelé, après deux hausses successives (+0,6 % en juillet 2016 et +0,6 % en janvier 2017). Ce ne sera pas encore pour cette année. Le gouvernement préfère se concentrer sur les agents les plus précaires et qui vont être le plus impactés par la crise.

Des salaires en légère baisse dans la fonction publique d’État

Le salaire des territoriaux en baisse en 2018

C’est le sens du décret instaurant la prime de précarité des contrats courts ...

