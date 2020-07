Démocratie participative

Publié le 24/07/2020 • Par Clément Le Foll • dans : France

Lancée par l’association Empreintes Citoyennes, cette consultation fédère près de 100 contributions et l’engagement d’une dizaine de parlementaires. Un manifeste synthétisant les idées citoyennes sera remis au président de la République en septembre.

Les enjeux de citoyenneté prennent de l’ampleur. Début juillet, l’ex-secrétaire d’État chargée de l’Égalité hommes-femmes Marlène Schiappa a été promue ministre déléguée à la Citoyenneté. Une volonté gouvernementale d’aborder une réflexion sur l’engagement citoyen qui colle avec les valeurs d’Empreintes Citoyennes.

Depuis 2014, cette association œuvre en faveur de la citoyenneté, notamment à travers la démarche Villages et Villes Citoyennes, feuille de route qui permet aux communes de favoriser l’implication citoyenne. « Notre rôle est d’amener le citoyen à s’engager, mais aussi à faire valoir ses devoirs civils et civiques », précise son directeur Julien Goupil.

Sept thèmes pour repenser la citoyenneté

Derrière le hashtag #ManifesteToiCitoyen, Empreintes Citoyennes propose aujourd’hui un appel à idées pour définir les contours d’un nouveau pacte citoyen. Cette réflexion s’articule autour de 7 thèmes : l’inclusion, l’écologie, la responsabilité, la démocratie, l’éducation, la solidarité et les territoires. « Ils ont été sélectionnés en exploitant les résultats des consultations nationales menées par le laboratoire de notre association », complète Julien Goupil.

Les contributions sont recensées sur une plateforme numérique spécialement développée pour l’occasion. Elle rassemble à l’heure actuelle plus de 90 propositions, parmi lesquelles la mise en place de budgets participatifs écocitoyens, le recours au tirage au sort pour diversifier la participation citoyenne ou le développement des pédagogies nouvelles et alternatives à l’école. La date butoir pour apporter sa contribution est fixée au 27 août.

Des ambassadeurs parlementaires

Toutes les contributions seront ensuite synthétisées dans un manifeste « Vers un nouveau Pacte citoyen ». Grâce au haut patronage accordé à la démarche Villages et Villes Citoyennes initiée par Empreintes Citoyennes, ce manifeste sera directement remis au président de la République en septembre. Plusieurs élus impliqués dans le projet se sont eux engagés à le transmettre aux Présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental.

Députée La République en Marche de la 6e circonscription de l’Essonne, Stéphanie Atger a décidé de contribuer à ce projet, convaincue par le message porté par Empreintes Citoyennes. « Depuis plusieurs années, je constate une méconnaissance grandissante des institutions, mais aussi du rôle d’un député, d’un sénateur ou d’un maire. C’est important de renouer avec cet intérêt pour la vie civique », estime-t-elle.

À travers ce rôle d’ambassadrice, Stéphanie Atger promeut l’appel à idée lors de ses déplacements et réunions, mais aussi auprès des autres parlementaires. Ils sont actuellement 10 (8 députés et 2 sénateurs) ambassadeurs de ce nouveau pacte citoyen, dont Laurianne Rossi, Aurélien Taché, Lise Magnier et Cédric Villani.

