Compte financier unique : l’inévitable évolution des relations ordonnateur/comptable (4/4)

Comptabilité

Publié le 28/07/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Évacuée pour ne pas nuire à l’expérimentation du compte financier unique, la question de la séparation entre ordonnateur et comptable n’a pas totalement disparu du débat. Et s’accompagne d’un questionnement sur les nouvelles relations à nouer entre les deux acteurs.

Le rapport de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des finances de novembre 2017, qui a remis en selle l’expérimentation du CFU, avait bien pris soin de dissocier le compte financier unique d’une possible séparation entre comptable et ordonnateur. La question ne figurait d’ailleurs même pas dans leur lettre de mission. Une façon de déminer un point de crispation, et donc le principal frein, à sa mise en place.

Nouvelles démarches comptables

Selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP), la question n’est pas plus à l’ordre du jour en 2020. Pourtant, elle reste en toile de fonds de l’ensemble des démarches comptables, expérimentées ou adoptées depuis trois ans. Onze services facturiers (SFACT) – des services de traitement ...

