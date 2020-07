Taxe de séjour : le compte n’y est pas pour les communes

Crise

Publié le 24/07/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Bonne nouvelle, la taxe de séjour sera compensée par l’Etat… mais certainement pas entièrement. Les communes touristiques s'inquiètent et réclament l'abandon de l’exonération possible prévue dans le budget rectificatif.

Selon le rapport Cazeneuve de la mission parlementaire d’évaluation de l’impact de l’épidémie sur les finances locales, la taxe de séjour baisserait de 40 % en 2020. Philippe Sueur, président de l’Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT) et maire d’Enghien-les-Bains (11 228 hab., Val d’Oise) confirme : « C’est déjà 25 % avec les mois sans activité de mars et avril (qui ne sont pas les meilleurs) et donc 40 à 45 % sur l’année avec un second semestre qui sera moins bon ».

« Compensation très partielle »

A Nice, la ville estime ses pertes à 8 millions d’euros sur les 10,8 millions de 2018 et 2019, soit -74 % ! A Enghien-les-Bains, ce serait -45 %, alors que la taxe de séjour avait rapporté en 2019 environ 180 000 euros : « L’événementiel est neutralisé jusqu’en septembre… », note Philippe Sueur. En Haute-Garonne, le Département estime la baisse à 25 % entre 2019 et 2020. Mais la situation varie d’une commune à l’autre, rappelle Philippe Sueur : « Les communes saisonnières d’été n’ont pas été touchées jusque là ; les stations de ski avaient fait l’essentiel de leur saison au 15 mars et auront la saison estivale. Par contre, les stations thermales ou à fort événementiel sont très impactées, comme Deauville par exemple »

Face à ce constat, le plan d’urgence du gouvernement de 750 millions d’euros viserait à garantir les ressources fiscales et domaniales des collectivités (clause de sauvegarde), en les compensant des pertes subies sur l’ensemble de ces ressources (en prenant les moyennes des années 2017 à 2019). La taxe de séjour est incluse (art. 5.IIA3° du PLFR 2020 n° 3). La mission Cazeneuve précise que si une commune perd 10 % de ses recettes, elle recevra un versement égal à 10 %, si une commune perd 3 %, le versement sera de 3 %, si une commune a des recettes supérieures, elle ne percevra aucune aide. Le mécanisme toucherait entre 12 000 et 13 500 collectivités du bloc communal. Mais à Nice, en face des pertes de fiscalité, on estime que « la compensation de l’Etat ne sera que très partielle. On regarde la perte au global et non pas impôt par impôt, cela pénalise donc les territoires à fiscalité dynamique (augmentation du chiffre d’affaire des entreprises) ». De plus, les pertes dépasseront à l’échelle nationale les 750 M€ annoncés en garantie (1).

Reports judicieux

En outre, fallait-il prendre une moyenne sur trois ans ou seulement 2019, plus avantageuse ? « La moyenne sur trois ans est raisonnable, il faut être sérieux », assure pour sa part Philippe Sueur. A Nice, on n’est pas de cet avis : « Il aurait mieux valu prendre 2019 en référence, car beaucoup de villes ont bénéficié à compter de cette date de la taxe de séjour des plateformes type Airbnb que les hébergeurs en ligne ne collectaient pas avant ». Ce que confirmeraient les chiffres nationaux : la taxe de séjour était en effet de 505 millions d’euros en 2019, contre 426 millions en 2018 et 394 millions en 2017. Un choix qu’a finalement fait l’Assemblée nationale lors de l’examen du PLFR3 au parlement.

Quant à l’impact sur les hébergeurs, si l’ANETT doute de l’intérêt des exonérations possibles (lire encadré), certaines collectivités ont reporté la perception de la taxe de séjour, comme Toulouse Métropole ou le Sicoval (Haute-Garonne). La métropole Nice Côte d’Azur (538 769 hab., Alpes-Maritimes), elle, l’a reportée de mai à septembre 2020 pour les nuitées du 1er janvier au 20 avril 2020 (2)) pour aider à « retrouver le chemin de l’activité et préserver les emplois locaux », selon le président Christian Estrosi. Ceci représente 887 000 euros et 4 220 euros en moyenne par hébergeur. « C’est bon pour la trésorerie », approuve Philippe Sueur.

Enfin, la taxe au forfait (5 % des collectivités) n’est pas adaptée pour cette année exceptionnelle, puisqu’en cas d’exonération de la collectivité, celle-ci perdra toute l’année alors que les hébergeurs ont quand même collecté un peu de taxe. Sans exonération (cas qui sera le plus fréquent), ce sont les hébergeurs qui devront payer 100 % du forfait alors que leur chiffre d’affaires aura sensiblement diminué. Pour éviter cela, il faudrait que les collectivités au forfait puissent passer exceptionnellement au réel cette année.

L’ANETT contre la possibilité d’exonération Les communes et EPCI pourront, par délibération avant le 31 juillet 2020, exonérer de taxe de séjour pour « soutenir la relance de l’économie touristique » (art. 17), pour l’ensemble de l’année 2020 pour une taxe au forfait et du 6 juillet au 31 décembre 2020 pour une taxe au réel. Mais dans ce cas, l’Etat ne compensera pas la taxe de séjour (art. 5.IIB1°). L’Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT) s’y oppose. Mais la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte (CCPFC, 30 485 hab., Vendée) indique sur son site internet ne pas procéder au recouvrement de la taxe de séjour, avec « suspension du reversement pour les hébergeurs touristiques ». Certains départements (Val d’Oise, Haute-Garonne) aussi ont exonéré de la taxe additionnelle départementale de 10 % perçue par les communes et EPCI auprès des touristes via les hébergeurs, et qui est reversée in fine au département. Pour des raisons politiques selon Philippe Sueur, les élections départementales étant proches (mars 2021). En Haute-Garonne, « c’est une mesure destinée à rendre l’offre des hébergeurs, durement touchés par la crise du covid, plus attractive », précise le directeur général des services, Bertrand Looses. Mais ces exonérations pourraient en réalité profiter aux hébergeurs, si ceux-ci continuent de demander la taxe aux touristes. « Ce serait de la fraude », commente Philippe Sueur. En effet, l’exonération doit profiter aux touristes (art. 17 du PLFR 2020 n° 3). Tout en constituant un manque à gagner pour les collectivités : 600 000 euros en Haute-Garonne (dont 540 000 euros pour Toulouse Métropole) par rapport à 2019, en réalité moins puisque la taxe de séjour n’aurait jamais rapporté autant en 2020.