Violences conjugales : le Parlement durcit la loi pour protéger les victimes

La proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales déposée par les députés LREM Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha a été définitivement votée mercredi 21 juillet. Le texte, qui s’inscrit dans le prolongement du Grenelle contre les violences conjugales, présente une dizaine de mesures pour mieux repérer et protéger les victimes, et durcir les sanctions à l’égard des auteurs de violences.

