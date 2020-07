La préférence locale pour sortir de la crise économique ?

Commande publique

Publié le 23/07/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, Billets juridiques, France

Une nouvelle proposition de loi veut intégrer des critères géographiques dans l'évaluation des offres. Des solutions moins dangereuses peuvent d'ores et déjà être mises en place.

La tentation de la préférence locale dans les achats des collectivités territoriales n’est jamais bien loin. Pourtant, tout critère géographique est prohibé par les principes constitutionnels de la commande publique et par les principes de non-discrimination et de liberté de circulation énoncés dans les traités de l’Union européenne, ce qu’a rappelé le gouvernement dans une réponse ministérielle le 25 février dernier. Autrement dit, une collectivité territoriale n’a pas le droit de favoriser l’accès des entreprises locales dans l’attribution de ces contrats.

Malgré cela, le débat sur l’achat local revient régulièrement, du fait de la volonté de certains politiques de favoriser le tissu économique local. Et alors qu’il est demandé aux acteurs de la commande publique de participer à la relance économique nécessaire à la suite de la crise sanitaire, la question du localisme fait une énième fois son retour.

Critères de proximité

Une proposition de loi déposée le 3 juillet au Sénat début juillet par Bruno Retailleau (LR) tend ainsi à introduire deux critères de proximité dans les procédures de passation des marchés publics conclus pendant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à l’expiration d’une période de 18 mois à compter de la fin de cet état d’urgence.

Le sénateur écrit dans l’exposé des motifs qu’« au moment où il est impératif d’assurer les conditions d’une reprise aussi rapide que possible de notre économie, les PME risquent d’éprouver des difficultés disproportionnées à obtenir des marchés publics essentiels, alors même que les plus grandes entreprises seront en mesure de rebondir efficacement. Il est donc utile de permettre, de manière temporaire et en réaction au biais concurrentiel introduit par la crise sanitaire, d’inclure un critère géographique. »

Différents moyens

Concrètement, ce texte propose que les acheteurs puissent imposer qu’une part minimale du marché soit effectuée par des personnes domiciliées à proximité du lieu d’exécution. Elle propose également que les acheteurs puissent, lorsqu’ils se fondent sur une pluralité de critères pour l’attribution d’un marché, prendre en compte la proximité des soumissionnaires du lieu d’exécution du marché. Pour le sénateur LR, cela « permettrait aux collectivités de renforcer les circuits économiques courts de leurs territoires au moment où ceux-ci sont les plus essentiels, et d’assurer une exécution plus fiable de certains contrats susceptibles d’être perturbés par les restrictions de liberté de circulation. »

Sauf que tels objectifs sont atteignables sans s’éloigner – même provisoirement – des principes de la commande publique pour aller vers de bons sentiments politiques. Des principes qui ont notamment pour objectif d’assurer la rationalité et l’efficience de l’achat public. Une solution parmi de nombreuses autres : les acheteurs peuvent se fonder sur des critères tels que le développement des approvisionnements directs ou les performances en matière de protection de l’environnement.