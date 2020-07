Crise sanitaire : moins de transports publics à la rentrée ?

Mobilités

Publié le 22/07/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

L'audition à l'Assemblée nationale du président de l'Union des transports publics, Thierry Mallet, a confirmé l'ampleur des dégâts de la crise sanitaire. Ce dernier appelle à un plan de soutien au secteur - opérateurs privés comme autorités organisatrices - sous peine de devoir réduire l'offre de transports publics et d'aller vers la suppression de dizaines de milliers d'emplois.

La situation des transports publics locaux est toujours « extrêmement critique », comme l’a longuement expliqué le président de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), Thierry Mallet, lors de son audition devant la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, ce mercredi 22 juillet 2020.

En cause : l’impact de la crise sanitaire et le fameux effet ciseaux lié à la baisse des recettes (billetterie et versement mobilité) et à une augmentation des coûts liés aux mesures sanitaires (désinfection des bus, métros, trams et des espaces ; nécessité de faire tourner l’offre à plein régime malgré une fréquentation toujours limitée). D’où l’appel à l’aide du président de l’UTP, lancé ces derniers jours à destination de l’Etat, pour un plan de soutien du secteur des ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne