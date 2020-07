Bruno Le Maire annonce une baisse de 20 milliards d’euros des impôts de production

Fiscalité

Publié le 22/07/2020 • Par Isabelle Raynaud Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance a confirmé la baisse de 20 milliards d'euros des impôts de production en 2021 et 2022. Un casus belli pour les collectivités qui craignent de voir encore reculer leur autonomie fiscale.

La réforme était attendue après les nombreuses prises de position de Bruno Le Maire par voie de presse, mais la facture risque bien d’être encore plus salée que prévu pour les collectivités. 20 milliards d’euros : le chiffre est lancé et a été confirmé par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance lors d’une interview sur BFMTV, lundi 20 juillet.

Bruno Le Maire veut baisser la CVAE

« Il y a de bons impôts qui sont justes et efficaces et des mauvais impôts qui sont injustes et pénalisent nos entreprises. Les impôts de production sont un impôt stupide », car s’appliquant « avant que les entreprises n’aient fait le moindre euro de bénéfice » a justifié Bruno Le Maire devant les députés lors des ...

