Budget rectificatif 3 : un accord trouvé entre les députés et sénateurs

Projet de loi de finances rectificative 3 pour 2020

Publié le 22/07/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Réunis en commission mixte paritaire ce mardi 21 juillet 2020, les députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 avec quelques avancées pour les collectivités. Décryptage.

Après une adoption du projet de loi de finances rectificative 3 pour 2020 à l’Assemblée nationale et au Sénat dans des termes assez différents, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 21 juillet 2020 à l’Assemblée nationale, sous la présidence d’Éric Woerth (Les Républicains) et Vincent Éblé (Socialiste et républicain), est parvenue à un accord. Le texte doit maintenant être adopté définitivement lors d’un ultime vote jeudi à l’Assemblée, puis mardi au Sénat.

« Cet accord ouvre la voie à une promulgation plus rapide de ce 3ème projet de loi de finances rectificative et ainsi à un déploiement plus réactif et plus efficace des aides d’urgence dédiées aux entreprises, aux citoyens modestes et aux collectivités territoriales », s’est satisfait le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin (LREM).

De son côté Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a affirmé : « Certes, nous avons un désaccord sur le bon calendrier de la relance, mais en revanche, en responsabilité face à la crise, nous avons su trouver un accord sur les mesures d’urgence à prendre pour soutenir nos entreprises et les collectivités territoriales ».

Un renforcement des garanties financières pour les collectivités

Dans le détail pour les collectivités, les députés et sénateurs se sont accordés sur :

la conservation de la clause de « retour à bonne fortune », introduite par le Sénat, au terme de laquelle les départements ne seront tenus de procéder au remboursement des avances perçues qu’à compter de l’année suivant le retour d’un produit de droits de mutation à titre onéreux au moins équivalent à celui de l’année 2019 (article 7) ;

la possibilité de financer, avec l’enveloppe d’un milliard d’euros ouverte par le présent texte au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), des projets en principe couverts par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) (article 22 bis).

l’élargissement de la compensation des pertes de recettes fiscales aux établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris.

605 millions d’euros pour Ile-de-France Mobilités

Concernant les transports franciliens, la commission mixte paritaire a retenu la modification, introduite par le Sénat, des paramètres de calcul de la compensation octroyée, en prévoyant de tenir compte des hausses de taux intervenues entre 2017 et 2019 pour le financement du Pass navigo unique. Et la compensation des pertes de recettes fiscales liées au versement mobilités, d’Ile-de-France Mobilités, est revalorisée de 180 millions d’euros, soit 605 millions d’euros au total.

Selon Laurent Saint-Martin, à l’origine de l’amendement initial, « cette aide financière exceptionnelle permettra à Ile-de-France Mobilités d’honorer ses engagements financiers et de conserver les tarifs actuels du Pass Navigo ». Lors d’une interview dans nos colonnes, le rapporteur général du budget avait précisé que « cette somme n’était qu’un acompte qui permettait de payer les opérateurs maintenant » mais qu’elle pourrait être complétée si besoin en 2021.

En parallèle, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé qu’une négociation pour un plan de soutien global à IDF Mobilités était ouverte par le gouvernement.

Bonne nouvelle pour les voyageurs des transports du quotidien! Enfin @jeancastex mandate le gouvernement pour ouvrir la négociation avec @IDFmobilites pour un plan de soutien global. Je demande au préalable que l’Etat actionnaire empêche @GroupeSNCF de bloquer ses investissements https://t.co/ooKTvBQco6 — Valérie Pécresse (@vpecresse) July 21, 2020

Albéric de Montgolfier s’est montré moins optimiste et a regretté « que l’accord n’ait pas permis de renforcer davantage l’acompte versé en 2020 par l’État, au risque que les transports publics parisiens se voient privés des investissements pourtant indispensables ».

Enfin, les parlementaires de la CMP ont aussi conservé l’augmentation de 30 millions d’euros des crédits du plan France Très haut débit décidée par le Sénat.

Ce PLFR3 ne clôturera pas les mesures de relance du gouvernement. La rentrée s’annonce chargée car l’exécutif prévoit de présenter son plan de relance de 100 milliards d’euros en conseil des ministres le 24 août. Il devrait être intégré au projet de loi de finances pour 2021 qui sera examiné à partir du 12 octobre à l’Assemblée nationale. Rendez-vous est pris.