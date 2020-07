interview

« L’enquête Handitorial nous permet de promouvoir la prévention des risques professionnels »

Les inaptitudes et les handicaps, c’est l’objet de l’enquête nationale Handitorial, en cours auprès de tous les employeurs territoriaux. Double intérêt : inciter les collectivités à faire de la santé au travail de leurs agents et de leur maintien dans l'emploi une priorité, et les aider à prendre en main leur GPEEC grâce à un nouveau module qui intègrera ces données dès l’automne prochain, selon Cyrielle Poulot, responsable de l’observation et de l’analyse sociale au centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques.

