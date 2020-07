Un « Pack Rebond » pour les territoires d’industrie, et la relance économique

Développement économique

Publié le 21/07/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

Le gouvernement a donné un nouvel élan aux 148 Territoires d’industrie en présentant les contours d’un « Pack rebond », lundi 20 juillet. Il revoit les modalités de soutiens aux projets portés par les collectivités et les entreprises. Il a également dévoilé 66 nouveaux « sites clés en main » destinés à attirer les investissements en régions.

Jean Castex, le nouveau Premier ministre, veut « réarmer les territoires », alors ses ministres sont sur le pied de guerre et sur le terrain. Deux d’entre elles, Jacqueline Gourault (1) et Agnès Pannier-Runacher (2) étaient, lundi 20 juillet, à Chalons-sur-Saône, pour relancer le programme des Territoires d’industrie, en lui adjoignant un « Pack Rebond ». Ce dernier, moins porteur d’argent frais que d’une nouvelle organisation très marketée, est largement soutenu par la Banque des Territoires, et l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Mais reçoit aussi le renfort, et l’ADCF s’en est réjoui dans un communiqué, « de nombreux opérateurs nationaux tels que la BPI, l’ADEME, Action Logement, le CNAM… ». « Cette mise en synergie des différents financeurs, en appui des projets portés par les acteurs locaux (binômes élu-industriel dans chaque Territoire d’industrie), est ce qui permet de gagner en réactivité » se félicite l’association des intercommunalités, qui viennent d’élire, enfin, leur nouvel exécutif.

66 nouveaux « sites clés en main »

Le gouvernement en est désormais convaincu, l’industrie sera un levier « pour lutter contre les fractures territoriales et sociales ». Il en veut pour preuve que

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier