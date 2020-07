La ville jumelle, une précieuse alliée au plus fort de la crise

Santé

La commune de Lure, située en Haute-Saône, a bénéficié du concours d’Asperg, sa ville jumelle allemande, pour se procurer 10 000 masques à la sortie du confinement.

Chiffres-clés Coût : 65 000 €, soit 6,50 € par masque, dont 2 € remboursés par l’Etat.

Livraison : Les 10 000 masques ont été livrés le 12 mai.

[Lure, Haute-Saône, 8 200 hab.] L’opération a été montée en urgence. En un peu moins d’une semaine, la commune de Lure est parvenue à se procurer 10 000 masques et à les distribuer gratuitement à ses habitants et à ceux de la communauté de communes du pays de Lure, quelques jours après le déconfinement, le 11 mai. Une prouesse qu’elle doit à sa ville jumelle allemande, Asperg (13 000 hab.), située dans le Land de Bade-Wurtemberg, alors que la course aux masques faisait rage.

« Nous avions reçu des promesses de fournisseurs de la région, mais il y avait des problèmes de délais. On nous garantissait des masques pour fin mai, début juin, et jusqu’à la mi-juin », se rappelle Eric Houlley, maire de la commune. Face à l’urgence et à la « carence de l’Etat », il prend alors la décision de s’en remettre à ses partenaires d’outre-Rhin. Jumelées depuis 1967, les deux villes continuent d’entretenir des liens actifs. On se connaît bien des deux côtés de la frontière. Chaque année, des échanges scolaires, associatifs et même entre pompiers sont organisés. Durant la crise sanitaire, les liens entre administrations se sont maintenus. Aussi, « quand les élus ont proposé de travailler avec notre ville jumelle d’Asperg, ça nous a rassurés à la fois sur

