Fonction publique : Amélie de Montchalin, « ministre des résultats »

Fonction publique

Publié le 21/07/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

"Ministre des résultats", "porte-action du gouvernement", "assemblier", joueuse de rugby... La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques multiplie qualificatifs et analogies montrant qu'elle mise sur l'action collective. Les agents seront prochainement mis à contribution.

« Je serai la ministre des résultats, la porte-action du @gouvernementFR. Les Français ont besoin que les changements se voient concrètement dans leur vie. Ce sera ma mission », résume Amélie de Montchalin, en un tweet publié le 19 juillet.

A l’approche du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et du rendez-vous salarial tant attendu par les fonctionnaires, la nouvelle ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a enchaîné les interview depuis la publication de son décret d’attributions.



Mission commune

Au micro de France Inter, lundi 20 juillet, elle rapporte avoir « initié depuis quinze jours un dialogue avec les organisations syndicales. Notre mission commune est de rendre les métiers de la fonction publique attractifs. Nous réussirons par la concertation et la volonté d’avancer ensemble ».

L’ex secrétaire d’État chargée des affaires européennes l’assure : « [Son] rôle c’est de débloquer les problèmes, d’aller partout en France pour rendre l’action publique plus efficace et veiller à ce que ces transformations se traduisent concrètement dans le quotidien des Français. » Et d’indiquer qu’elle enverra dans les prochains jours un message à tous les agents publics car « la transformation du service public ne peut se faire sans les serviteurs de l’intérêt général. »

Baromètre des résultats

Deux questions leur seront posées : « quelle mesure urgente le gouvernement doit-il prendre pour améliorer l’action publique ? »; « Que doit-il urgemment faire pour que chaque agent puisse se consacrer pleinement à sa mission? ». « On va essayer de faire le bon diagnostic. Les agents publics sont les premières victimes de la bureaucratisation. »

« Nous présenterons [à l’automne] un baromètre des résultats qui permettra d’identifier les réussites comme les blocages de mise en œuvre, de manière transparente, politique par politique, et territoire par territoire », a fait aussi savoir la locataire du 101 rue Grenelle. Une enquête gouvernementale qui n’est pourtant pas sans rappeler celle déjà menée dans le cadre du programme action publique 2022…

« Il y aura peut-être des mesures qu’on devra arrêter »

Amélie de Montchalin entend bien être une ministre de terrain. Dans une interview au Figaro publiée le 19 juillet, elle prévient qu’elle passera « la moitié de [son] temps sur le terrain en concertation et l’autre à Paris avec mes collègues ministres ». « Le mot de transformation est un beau mot si nous le prenons sous l’angle du rugby: transformer l’essai, c’est réussir, faire les derniers mètres pour que le ballon arrive au bon endroit. Il faut pour cela se faire des passes. Mon rôle sera d’être en lien permanent avec mes collègues ministres. »