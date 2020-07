Les communes nouvelles manquent leur examen de passage

Elections

Publié le 21/07/2020 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Ici, des maires à l’origine des projets de fusion de communes ont été battus dès la première élection. Là, l’abstention dépasse la moyenne nationale. Plus loin, ce sont les votes blancs et nuls qui explosent. Au-delà de la crise du coronavirus, de nombreuses communes nouvelles ont vécu un premier suffrage difficile, voire conflictuel.

Commune nouvelle la plus peuplée de France, après avoir fusionné avec cinq communes voisines, située au cœur des Alpes et d’une communauté d’agglomération, issue elle aussi d’une fusion de cinq EPCI, Annecy (126.420 hab.) était attendue et observée. Le maire et président de la com’ d’agglo, Jean-Luc Rigaut (UDI, en photo)) a subi la « vague verte » qui a submergé plusieurs agglomérations alpines, s’inclinant face à la liste menée par l’écologiste François Astorg (DVE), dans un contexte de grande abstention : 64% lors des deux tours dans le chef-lieu de la Haute-Savoie.

L’ancien maire, défait de seulement 27 voix, a déposé un recours au tribunal administratif, avant de perdre également la tête de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, de sept voix.