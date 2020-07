Apprentissage

Les collectivités ont recruté moins d’apprentis en 2019

Si la territoriale est restée le versant de la fonction publique qui recrute le plus d'apprentis, le boom de 2018 ne s'est pas poursuivi en 2019. En revanche, les profils de ces apprentis territoriaux évoluent : plus de femmes et un peu plus de diplômés du supérieur. Tels sont les principaux constats dressés par une enquête statistique publiée le 16 juillet par la DGAFP.

