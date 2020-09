Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 5 au 11 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Les collectivités et leurs opérateurs de transports savent qu'il est plus que jamais nécessaire de promouvoir les transports en commun et de redonner confiance à ceux qui les ont désertés. Mais il va aussi falloir s'adapter à cette nouvelle situation, car il n'y ...