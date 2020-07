Port du masque dans les lieux publics et clos : le décret est paru

Crise sanitaire

Publié le 20/07/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

D’après un décret du 17 juillet, le port du masque pour toute personne de onze ans ou plus est rendu obligatoire dans les magasins de ventes et centres commerciaux et dans les établissements de types administration, banque (les bureaux sont exclus de cette obligation). Le port du masque est aussi obligatoire dans les marchés couverts.

Ces mesures s’appliquent à compter du 20 juillet.