Elections municipales : le mercato des maires adjoints à la sécurité

Publié le 30/07/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Nouveaux maires, nouvelles équipes. Dans le petit monde de la sécurité locale, de nouvelles figures se retrouvent aux manettes tandis que d’autres disparaissent par la petite porte ou changent de délégation. Tour d’horizon des maires adjoints à la sécurité dans les principales villes françaises.

Les municipalités sorties des urnes s’organisent et, souvent, changent de visage. Trois semaines après le second tour des élections, les nouveaux maires installent leurs équipes, parmi lesquelles l’adjoint en charge de la sécurité ou de la tranquillité, portefeuille sensible qui engage la ville avec ses partenaires de la police et de la justice. Passage en revue post-électoral.

Vague verte dans les grandes villes

A Paris, la socialiste Colombe Brossel, jusque-là maire-adjointe en charge de la sécurité, reprend le dossier très sensible de la propreté, et cède son fauteuil à Nicolas Nordman qui aura la charge de créer la « police municipale de Paris » promise par Anne Hidalgo.

Dans les plus grandes villes du pays, remportées par les écologistes, ce sont de nouveaux ...