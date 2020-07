« Nous attendons une reprise forte de l’investissement local »

Marché de la dette

Publié le 21/07/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Jérémy Estrader a pris la tête début juillet d'un pôle public augmenté de l'immobilier en remplacement de Jean-Sylvain Ruggiu, désormais directeur de la RSE du groupe BPCE. Il présente dans son premier interview donné à la presse ses ambitions et sa vision d'un secteur public local secoué par la crise sanitaire mais aux fondamentaux financiers solides.

Vous êtes le successeur de Jean-Sylvain Ruggiu à la tête du secteur public des Caisses d’Epargne- Groupe BPCE. Mais votre intitulé de poste évolue : vous êtes nommé directeur institutionnel et immobilier. Pourquoi ce changement de périmètre et quelles conséquences cela aurait-il sur l’activité bancaire des Caisses d’Epargne auprès du secteur public local ?

Nous avions jusque-là deux directions parallèles, l’une regroupant les métiers liés au secteur public territorial (collectivités locales et secteur public hospitalier), l’autre regroupant pour le logement social, les entreprises publiques locales et l’immobilier professionnel (promoteurs, lotisseurs, marchands de biens et foncières). Plusieurs constats nous ont amené à regrouper ces deux directions sous le pôle Institutionnels et ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite