Contrats de projet et action publique

La loi de transformation de la fonction publique facilite voire encourage le recrutement d’agents sous contrat. Mais cette disposition reste encore obscure pour la plupart, tant dans son fonctionnement que dans ses conséquences.

Par Marc Foveau, ingénieur en chef

La part des contractuels dans les trois fonctions publiques représente d’ores et déjà un cinquième des effectifs. Or, depuis le décret n° 2020-172 du 27 février 2020, de nouvelles conditions d’embauche sous contrat sont possibles. Le contrat à durée déterminée, longtemps perçu par la plupart des contractuels comme un « passage obligé » avant le graal du statut de fonctionnaire (suite à réussite de concours et une titularisation), est aujourd’hui profondément remis en question. Faut-il y voir, comme certains le prétendent, une réponse à l’envie de mobilité ...