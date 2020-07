Compte financier unique : une simplification à approfondir (3/4)

Comptabilité

Publié le 23/07/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le CFU a été conçu dans un esprit de transparence et de simplification des documents comptables. Un objectif, parfois perdu de vue, regrette notamment le réseau d’experts financiers des collectivités territoriales l’Afigese.

« Présentant les données patrimoniales et budgétaires en un seul document, le CFU devrait être plus lisible pour les élus », espère Catherine Castet, cheffe du service finance et cheffe de projet compte financier unique à Cenon (Gironde, 24 700 hab.), une commune embarquée dans la première vague de l’expérimentation.

C’est que la transparence de l’information financière est un des bénéfices attendus, que ce soit à destination des élus comme des administrés. « Nous travaillons actuellement avec le délégué aux finances pour améliorer la communication financière auprès de la population, et le CFU est en cela un levier intéressant », note Michaël Gueylard, directeur général des services de Marseillan (Hérault, 7 800 hab.).

