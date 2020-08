Nantes crée un potager géant et solidaire

La ville de Nantes, en partenariat avec des associations et le CCAS, se mobilise pour lutter contre la précarité alimentaire en plantant des légumes en ville et en les distribuant gratuitement aux familles dans le besoin.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La crise du Covid-19 ayant accentué les besoins d’aides alimentaires, la ville de Nantes a décidé de réagir en mettant en place un potager solidaire. L’idée est née au moment de la période de confinement, au vu de l’augmentation des demandes d’aides alimentaires. Le service des espaces verts et de l’environnement (Seve) de Nantes métropole, en coordination avec l’équipe du centre communal d’action sociale (CCAS), a décidé de lancer le projet baptisé « Nantes, paysages nourriciers ». Le budget a été estimé entre 30 000 et 40 000 euros. « Il s’agissait de trouver une solution rapide et ...