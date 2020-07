Sapeurs-pompiers : le décret revalorisant la prime de feu enfin signé

Sécurité civile

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, via Twitter, avoir signé le décret revalorisant la prime de feu des sapeurs-pompiers. Une avancée pour les syndicats qui saluent le passage des mots aux actes. Mais pour les départements, la question du financement n’est pas résolue.

Promesse tenue. Une semaine après sa rencontre avec les organisations syndicales de sapeurs-pompiers, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter avoir signé le décret revalorisant la prime de feu de 19 à 25%. Cela représentera un gain mensuel d’environ 100 euros net par agent.

Ce texte est une nouvelle étape franchie dans la mobilisation menée par l’intersyndicale depuis près d’un an. Si les sapeurs-pompiers réclamaient à l’origine une revalorisation à 28%, les 6 point obtenus « traduisent la parole donnée et nous invite à poursuivre le dialogue social rénové », estime la Fédération autonome SPP-Pats.

Risques d’inégalités

Pour autant, le sujet est loin d’être clos. En effet, cette revalorisation représente 80 millions d’euros à la charge des départements, soit une augmentation moyenne de 0,15% du budget des départements. Principaux financeurs des Sdis, ils réclament une contrepartie financière de l’Etat afin d’appliquer « uniformément et en une seule fois cette revalorisation ». Et c’est bien là l’une des inquiétudes des sapeurs-pompiers : l’application différenciée entre les départements.

Comme nous expliquait Sébastien Jansem, président délégué de la FA-SPP Pats, il y a quelques semaines, « la libre administration des collectivités faisant règle nous allons certainement être obligés d’aller chercher cette revalorisation dans la rue. Les employeurs nous annoncent qu’ils vont jouer le jeu mais sur le terrain on sait que ce ne sera pas le cas. »

Pour éviter cet écueil, des solutions ont déjà été avancée parmi lesquelles la suppression de la sur cotisation perçue par la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) afin de donner aux collectivités une marge de manœuvre supplémentaire. Une position réafirmée par Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) et du conseil départemental de la Mayenne, et le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione, juste après l’annonce de Gérald Darmanin.

