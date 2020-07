Gouvernement Castex : les attributions des ministères sont parues au Journal officiel

Gouvernement

Publié le 17/07/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, TO parus au JO

Le gouvernement Castex continue son installation : sont parus au Journal officiel du 17 juillet les décrets relatifs aux attributions de chaque ministère. Passage en revue des ministères qui intéressent plus particulièrement les collectivités.

Après les éventuels maintiens et nouvelles nominations à la tête des ministères du gouvernement Castex, mis en place par le décret du 6 juillet 2020, et la déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement le 15 juillet, puis le Sénat le 16 juillet, c’est au tour des attributions de chaque ministre de faire l’objet de décrets parus au Journal officiel du 17 juillet.

Les attributions des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (décret n° 2020-870), du travail, de l’emploi et de l’insertion (décret n° 2020-875), des outre-mer (décret n° 2020-876), de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (décret n° 2020-880) et de de l’agriculture et de l’alimentation (décret n° 2020-881) sont parues aussi.

Le décret n° 2020-882 délimite quant à lui le champ d’attribution de la nouvelle ministre de la transformation et de la fonction publiques.

La cohésion des territoires, une problématique transversale

La ministre Jacqueline Gourault, maintenue, élabore et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de décentralisation, de développement et d’aménagement équilibrés de l’ensemble du territoire national et de solidarité entre les territoires. Le décret n° 2020-877 du 15 juillet énumère les différentes attributions de ce ministère.

Comme son nom l’indique, ce ministère met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur de la cohésion des territoires. Ce ministère prépare et met aussi en œuvre la politique de renforcement des responsabilités locales. Il propose toutes mesures propres à faciliter l’exercice de leurs compétences et veille à leur mise en œuvre. Jacqueline Gourault devra notamment mener à son terme le projet de loi 3D, comme décentralisation, déconcentration et différenciation.

Ce ministère travaillera également en collaboration avec d’autres ministères sur certains points précis, comme les finances locales et la politique de solidarité financière entre les collectivités territoriales avec le ministre de l’économie, les finances et la relance, ou encore la définition des orientations du Gouvernement concernant la fonction publique territoriale avec la ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin. De manière générale, le ministère de la cohésion des territoires définit et met en œuvre, avec l’ensemble des ministres compétents, la politique du Gouvernement en faveur du développement et de la mise en valeur des territoires et espaces ruraux, de montagne et littoraux.

Si la problématique du logement est passée au ministère de la transition écologique et solidaire, Jacqueline Gourault y sera toujours associée, puisque son ministère a pour attribution l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique de renouvellement urbain et la politique en faveur des quartiers défavorisés (qui comprend la réhabilitation et l’amélioration de l’habitat dans ces quartiers).

Enfin, et toujours conjointement avec le ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires élabore les règles relatives à la planification urbaine et à l’occupation du sol.

Un ministère élargi de la transition écologique

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, prépare et met en œuvre, d’après le décret n° 2020-869 du 15 juillet, la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l’environnement, des technologies vertes, de la transition énergétique et de l’énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports, et de l’équipement. Ce ministère élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il veille à l’intégration des objectifs de développement durable dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble des politiques conduites par le Gouvernement ainsi qu’à leur évaluation environnementale.

La ministre nouvellement nommée prépare et met aussi en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine du logement et de la construction ainsi que dans le domaine de la lutte contre la précarité et l’exclusion. Elle est chargée des politiques menées en faveur de la qualité du logement et de l’habitat, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l’efficacité énergétique et à la performance environnementale de l’habitat neuf ou rénové et, en lien avec le ministre des solidarités et de la santé, à la lutte contre l’habitat indigne.

Enfin, elle prépare et met en œuvre, en liaison avec la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la politique du Gouvernement dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement.

Un ministre de l’économie et des finances chargé de la relance

Le décret n° 2020-871 du 15 juillet indique que le ministre Bruno Le Maire, rejoint par Olivier Dussopt, chargé des comptes publics, élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ce ministère aura aussi la lourde tâche de mettre en œuvre le plan de relance destiné au redressement de l’économie française à la suite de l’épidémie de Covid-19 et d’assurer sa bonne exécution.

Il est associé par la ministre de la transformation et de la fonction publiques à la conduite de la politique des rémunérations, pensions et retraites des agents publics et contresigne les décrets relatifs aux statuts et à la rémunération de ces agents.

Un ministère de l’intérieur, mais aussi de la citoyenneté

L’ancien ministre de l’action et des comptes publics d’Edouard Philippe, Gérald Darmanin, en tant que ministre de l’intérieur, et d’après le décret n° 2020-874 du 15 juillet, prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, de libertés publiques, d’administration territoriale de l’Etat, d’immigration, d’asile et de sécurité routière. Il préside, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. A ce titre, il prépare la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à sa mise en œuvre. A noter qu’un récent décret du 15 juillet a rattaché la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à l’autorité du secrétaire général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation au sein du ministère de l’intérieur.

Marlène Schiappa a rejoint ce ministère en tant ministre déléguée en charge de la citoyenneté : elle est en charge de préparer et mettre en œuvre, dans la limite de ses attributions, la politique du gouvernement en matière de citoyenneté et d’accès à la nationalité française.

Un ministère de la mer nouvellement créé

Ce nouveau ministère, dirigé par Annick Girardin, mènera, d’après le décret n° 2020-879, en collaboration avec le ministère de la transition écologique, la politique relative à la gestion durable des enjeux maritimes, à la protection de l’environnement et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et au domaine public maritime. Il est aussi associé à la politique relative à la protection du littoral et aux énergies renouvelables en mer et à celle du tourisme sur le littoral et en mer et à l’élaboration de la législation fiscale concernant les activités en mer et sur le littoral.