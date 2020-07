L’écologie, nouveau clivage entre métropoles et ville moyennes ?

Transition écologique

Publié le 17/07/2020 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, actus experts technique, France

Plus marquée dans les grandes villes, la vague verte aura un impact sur les politiques de mobilité ou d’aménagement. La couleur politique des conseils métropolitains, les débats contradictoires entre écologistes sur des questions comme la densité urbaine et la généralisation de la prise de conscience environnementale pourraient brouiller les pistes.

Et maintenant, place à la pratique. À Marseille, Lyon, Strasbourg ou Bordeaux, les nouveaux maires écologistes ne cachent pas leurs priorités : davantage d’espaces pour les piétons et les cyclistes, moins de béton et de « grands projets inutiles », des plans massifs de rénovation… Idem dans d’autres communes où ils occupent des postes importants dans les exécutifs locaux comme Paris ou Nantes. Les élections municipales de 2020 ont fait bouger les lignes et pourraient creuser un fossé entre ces grandes villes et des collectivités de taille plus modeste restées aux mains des partis traditionnels. Malgré quelques succès d’estime des écologistes à Poitiers, Annecy ou Besançon.

Ce que mijotent les futurs maires écolos

Publicité et espace urbain

La tendance n’est pas propre à la Franc ...