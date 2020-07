Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 11 au 17 juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... La revue de presse prend ensuite une petite pause estivale jusque fin août.

Investissements béton – « Nous avons deux grandes priorités : l’emploi et l’investissement ». C’est ainsi que la ministre déléguée au Logement a introduit les annonces concernant son champ d’action et le bâtiment. Citée par Les Echos, Emmanuelle Wargon a en effet précisé que ce dernier bénéficierait de l’investissement public, sans toutefois détailler le montant global de l’enveloppe, mais elle a confirmé que « rien que pour le bâtiment et la rénovation, nous serons autour de 4 à 5 milliards ». Il reste cependant à préciser les modalités d’un engagement qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments publics mais aussi les aides aux ménages pour des travaux d’efficacité énergétique.

Billet vert – L’organisation C40 Cities, qui rassemble 94 des plus grandes villes du monde dans le but de lutter contre le dérèglement climatique, publie un programme de « relance écologique et juste ». Comme elle l’explique dans un communiqué, il s’agit de prendre des mesures spécifiques pour contenir et se préparer aux futures pandémies : création d’emplois verts, soutien à tous les travailleurs qui étaient engagés dans la crise de la Covid-19, investissements dans des plans écologiques, ainsi que dans des transports sûrs, propres et fiables, et dans la rénovation des bâtiments, etc.

L’arbre qui cache la forêt – 69%. C’est, selon un rapport du Centre commun de recherche, l’augmentation du taux « d’exploitation des zones forestières » (autrement dit, l’abattage des arbres) entre 2016 et 2018 en Europe. Le site Euractiv, qui reprend cette étude, précise qu’entre 2011 et 2015, ce chiffre s’élevait à 49%. Les auteurs du rapport pointent la Suède et la Finlande, où l’on enregistre plus de 50% d’augmentation du déboisement, devant l’Espagne, la Pologne, la France, la Lettonie, le Portugal et l’Estonie qui, à eux 6, totalisent 30% de la hausse. L’étude rappelle également que cette déforestation massive pourrait contrecarrer la lutte européenne contre le changement climatique qui prévoit, pourtant, de protéger les forêts.

Le nez dans le guidon – Alors que plus de 500 km de pistes cyclables provisoires ont été mises en place pendant le déconfinement, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé vouloir aller plus loin encore. Comme le rapporte Ouest France, un nouvel appel à projets va être lancé pour pérenniser et sécuriser ce qu’on appelle les « coronapistes ». Une subvention pouvant aller jusqu’à 60% du montant des travaux sera ainsi proposée aux communes, départements et régions qui postuleront. S’inscrivant dans le plan Vélo, ce programme fait suite au premier appel à projets « Fonds mobilité actives – continuités cyclabes », qui avait rencontré un franc succès cet hiver [lire aussi notre article].

Carburants propres – GNV, bioGNV, GNL, azote liquide… Autant de carburants propres prochainement disponibles dans une station d’avitaillement en région parisienne. C’est ce qu’annoncent l’établissement public d’aménagement Sénart (77) et le Sigeif Mobilité dans un communiqué commun. Située sur la commune de Réau, sur le parc d’activités de l’A5-Sénart, cette station permettra aux entreprises locales, à partir du premier trimestre 2022, d’approvisionner véhicules et poids lourds. Un emplacement a été prévu pour, à terme, y installer une station hydrogène.

Le plastique (enfin) fantastique – Un reportage de France 3 Régions pose un éclairage sur la société Plaxtil, spécialisé dans le recyclage et basée à Châtellerault. Sa dernière innovation ? Récupérer les masques de protection sanitaire usagés en matière plastique pour les recycler. Ils sont alors réutilisés pour confectionner des visières de protection ou des ouvre-portes. Une entreprise d’insertion a été associée au projet pour se charger de la collecte. 28 bornes de récupération ont été installées dans l’agglomération de Châtellerault.

Parking payant – Selon une enquête de l’application PaybyPhone, reprise par CNews, le podium des villes où le stationnement est le plus cher est Paris-Bordeaux-Grenoble. Dans la capitale, stationner coûte en effet 3,20 euros en moyenne pour une heure de parking, contre 2,15 euros à Bordeaux et 2 euros au pied des Alpes. Pour rappel, après des mois de stationnement gratuit pendant le confinement, le paiement redevient obligatoire dans la plupart des grandes villes de France.

Et aussi…

Un mois après les inondations, on s’interroge, en Corse, sur la capacité des bassins de rétention à résister en cas de récidive [France Bleu] ;

Cette année encore, la rivière le Doubs, entre Pontarlier et Morteau, est asséché [L’Est républicain].