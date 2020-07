La région Occitanie lance son « green new deal » et sa convention citoyenne

Développement durable

Publié le 17/07/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : Régions

La région Occitanie a présenté le 15 juillet 2020 son plan de relance économique ainsi que son plan de transformation qui s'appuie sur un nouveau modèle économique, le "green new deal". Elle prévoit également de lancer un volet concertation en reprenant au niveau régional le modèle de la Convention citoyenne pour le climat.

Pour faire face à la crise économique et sociale, la région Occitanie a présenté mercredi 15 juillet sa stratégie, qui s’appuie sur un plan de relance et un « green new deal ». Ce dernier est une déclinaison au niveau régional du plan lancé par l’Union européenne et qui mise fort sur la transition écologique. Il résulte cependant d’une réflexion lancée bien avant la crise du Covid-19, et qui avait conduit le conseil régional a adopté en décembre 2019 une feuille de route « Occitanie 2040 ».

« Nous nous sommes appuyés sur notre Sraddet, avec deux grands objectifs : stopper l’hyper-métropolisation, et avoir un modèle de développement moins consommateur d’énergie, de bâtiments et de terres agricoles, avec sur ce dernier point un objectif de zéro artificialisation nette et le ...