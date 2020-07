Les collectivités auront-elles encore des capacités d’action en 2021 ?

Note de conjoncture de la Banque Postale

Publié le 17/07/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La Banque postale à analysé les conséquences de la crise sanitaire et économique sur l'équilibre budgétaire des collectivités en comparant les pertes de recettes à l'autofinancement disponible. Une étude inédite qui met en lumière de nouvelles fragilités dès 2021.

C’est une ultime confirmation : l’année 2019 s’est achevée sur une « embellie financière du secteur local amorcée en 2018 », selon l’étude de la Banque Postale publiée dans son fascicule de juillet destiné à ses clients. « Les fondamentaux sont sains : autofinancement en hausse qui favorise une reprise de l’investissement ainsi qu’une dette maîtrisée » , assure le prêteur, en écho avec le rapport de la Cour des comptes et celui de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales.

Le débat sur la réforme fiscale reléguée au second plan

Mais préviennent leurs auteurs, « la crise sanitaire, puis la crise économique qui en découle, viennent rebattre les cartes ». Si la question des conséquences de la réforme fiscale promettait en effet de se retrouver au cœur des débats de l’automne, c’est finalement les conséquences de la crise sanitaire qui va s’imposer, souligne la banque. Or, dans ce basculement de problématique, « les territoires qui pouvaient être considérés comme gagnants de la réforme fiscale pourraient s’avérer les plus affectés ».

D’autres études l’ont montré, les fragilités vont d’abord se révéler différemment selon les types de collectivités et en fonction du calendrier des effets attendus. Si l’impact majeur devrait survenir dès 2020 sur les comptes des communes, il devrait se faire sentir à partir de 2021 pour les intercos et les régions. Les départements dont les finances sont très soumises à la conjoncture à cause des DMTO côté recettes et du RSA côté dépenses, pourraient quant à eux subir un choc à l’intensité et à la durée difficile à appréhender.

Pour tenter de mesurer ces effets, la Banque postale a préféré rapporter le poids des pertes de recettes du à la crise rapporté à l’autofinancement et non aux recettes de fonctionnement : ces pertes « auront des effets d’autant plus marquants sur la structure budgétaire d’une collectivité donnée que ces ressources pèsent lourd dans le niveau de leur autofinancement » juge-t-elle.

De nouvelles disparités

Comme le montrait une simulation de Partenaires Finances Locales (PFL), « le nombre de communes fragilisées par une chute de leur taxe de séjour, de leur taxe sur les remontées mécaniques, de leurs redevances des mines ou de leur produit des jeux est très faible : seules 767 au total voient leur poids cumulé de ces recettes dépasser 5 % de leur épargne brute ». Une baisse brutale de ces postes ne menacerait donc pas l’équilibre budgétaire et la capacité d’action de la grande majorité des communes.

Ce n’est pas le cas en revanche pour les droits de mutation, les recettes des services culturels, sportifs, sociaux et éducatifs. Plus du tiers des communes (35,9 %) voient ces produits peser plus de 5 % de leur épargne brute. C’est même plus de 70 % pour les DMTO. Une variation soudaine de ces recettes aura donc une traduction immédiate dans la capacité à investir des communes.

Les intercommunalités vont également souffrir différemment selon leur panier de ressources propres, constate la Banque Postale. Pour plus de la moitié des EPCI, la CVAE pèse plus de 50 % de l’autofinancement. Dans 310 d’entre elles, cette cotisation économique dépasse même l’épargne brute. Une chute de ce produit aura donc des conséquences dramatiques pour ces territoires, particulièrement s’ils accueillent de surcroît des industries exposées comme l’aéronautique, le tourisme ou l’automobile.

Les départements dans le doute

Sans surprise, les comptes départementaux vont être lourdement affectés par l’impact de la crise sur les recettes de DMTO et sur les dépenses du RSA, qui évoluent quasi-mécaniquement en sens contraire. Mais pas dans la même ampleur, selon les territoires. Pour 15 départements, les DMTO représentent moins de 60 % de leur épargne brute, alors qu’une dizaine d’autres ont un niveau de DMTO culminant à plus de 150 % de leur EB. Les dispositifs de péréquation parviennent toutefois à atténuer ces disparités : « pour 19 départements métropolitains, les recettes provenant de la péréquation représentent plus du quart des droits perçus localement » constatent les auteurs.

La CVAE indispensable pour les régions

Enfin les capacités d’action des régions pourraient également être affectées par la crise, via les flux de CVAE, de TVA et de TICPE qui s’assèchent en tant de crise économique. Selon les estimations de la Banque Postale, une diminution d’un quart du produit annuel de CVAE se traduirait, dans l’ensemble, par une réduction d’un tiers de l’épargne brute. De quoi nourrir le débat sur la volonté de baisser la CVAE du gouvernement dans le cadre du plan de relance.

Pour la Banque postale qui a interrogé les acteurs du monde local, des représentants des associations d’élus locaux à ceux des territoriaux en passant par ceux du bâtiment et des travaux publics, ce choc ne permettra donc plus de maintenir la même organisation des services qu’avant crise, demandera des efforts d’investissements volontaristes pour participer activement à la relance par la commande publique.