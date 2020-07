Qui veut accueillir le futur conservatoire de la presse que prépare la Bibliothèque nationale de France ?

Patrimoine

Publié le 17/07/2020 • Par Hélène Girard

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a lancé le 29 juin un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’implantation de son futur pôle dédié à ses collections de presse. L’établissement public compte nouer un partenariat sur le long terme avec la ville d'accueil.

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a besoin de place pour assurer la conservation de ses collections de presse et les valoriser. Ces collections, qui ne cessent de s’enrichir par le biais du dépôt légal assuré par l’établissement public, comptent déjà 247 000 titres, dont le plus ancien, La Gazette de Théophraste Renaudot, remonte à 1631.

Conditions de conservation « hautement technologiques »

Les espaces où elles sont actuellement conservées (sur les sites François Mitterrand et de l’Arsenal) arrivent à saturation. « Nous avons besoin d’un nouveau site permettant d’assurer l’avenir de ces collections si importantes pour l’histoire de notre pays, de la démocratie et de la société. Elles font d’ailleurs l’objet de projets de recherche de plus en plus nombreux, et représentent un tiers des consultations sur Gallica (1) souligne Laurence Engel, présidente de la BnF.

L’établissement public cherche donc une collectivité, qui pourrait accueillir son futur conservatoire national de la presse et participer aux investissements. Les futurs locaux devront permettre des conditions de conservation « hautement technologiques », précise l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé le 29 juin. Avec, notamment, des magasins robotisés et à oxygène raréfié.

Pour les deux-tiers, le futur site comportera des espaces de stockage. L’autre tiers sera constitué d’espaces dédiés au travail sur les collections : restauration, numérisation, et étude, avec, notamment une salle de consultation accessible sur rendez-vous.

70 à 90 millions d’euros pour le nouveau site de la BnF

Pour construire un tel projet, la BnF prévoit une emprise au sol constructible de 15 000 m2, « avec si possible une réserve foncière supplémentaire », précise l’AMI.

Quant au coût global du projet, il est estimé entre 70 et 90 millions d’euros. « Le projet n’est pas prédéterminé sur le plan de la maîtrise d’ouvrage, indique Laurence Engel. La collectivité retenue participera au financement du projet, mais le montant de sa contribution dépendra du tour de table, qui, outre la BnF et le ministère de la Culture, pourra inclure d’autres collectivités comme le département ou la région. »

De même, le projet pourrait s’inscrire dans un contrat de plan Etat-région (CPER), voire inclure une contribution de l’Union européenne. La BnF restera seule en lice pour gérer le site.

Pour la collectivité, une « dynamique culturelle et de recherche »

Qu’est-ce qui pourrait motiver une collectivité ? « Avec ce conservatoire nous apportons une plateforme technologique et culturelle, un trésor exceptionnel [les collections de presse, ndlr], nos savoirs-faire, notre réseau d’acteurs (chercheurs, universitaires, entreprises de numérisation etc.) qui vont graviter autour du futur centre. Ce dernier sera la source d’une dynamique culturelle et de recherche, détaille la présidente de l’établissement public. Selon les partenariats noués avec la ville d’accueil, des espaces pourront, par exemple, être dédiés à des actions d’éducation artistique et culturelle autour de nos collections. »

A deux heures de Paris par le train, ou trois en voiture

Encore faudra-t-il que les candidats répondent à certains critères. Une chose est sûre, il ne s’agira pas de Paris, en raison de la vocation nationale de l’établissement public et par souci d’équilibre territorial.

Deuxième certitude : la ville choisie ne sera pas non plus située à l’autre bout de la France. Car l’ AMI fixe un éloignement maximum précis par rapport à Paris : deux heures en train ou trois heures en voiture. A cela une raison : les navettes qui auront lieu entre les sites parisiens de la BnF et le futur conservatoire. Car des collections seront acheminées à la demande vers les salles de lecture des sites parisiens. De plus, le cas échéant, des chercheurs pourront aller consulter des collections dans la salle de lecture du conservatoire.

Un site inscrit dans le projet de développement d’un territoire

« Nous souhaitons nous inscrire dans un projet de développement d’un territoire », insiste Laurence Engel. Ce qui veut dire que la collectivité élue proposera un environnement de qualité en termes de commerces, de services et d’équipements publics. Un critère d’importance non seulement pour le rayonnement du site, mais aussi pour la centaine d’agents de la BnF qui y travaillera. « Cela veut dire qu’une centaine de familles viendra s’installer sur le territoire retenu », souligne la présidente de l’établissement public.

La date limite pour répondre à l’AMI est fixée au 16 octobre. La BnF prévoit d’arrêter son choix début 2021, pour ensuite entrer en discussion avec son partenaire. Suivront trois ans d’étude et de construction, en vue d’une inauguration prévue en 2027.