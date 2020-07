Recrutement : comment moderniser et sécuriser son process ?

Webinaire en replay

Publié le 16/07/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : Dossiers club RH, France, Toute l'actu RH

Recherche de candidats, sélection, entretien : quels sont aujourd’hui les méthodes pour être efficace en matière de recrutement ? Réunis par le Club RH de La Gazette des Communes le 7 juillet lors d’un webinaire, trois experts territoriaux des ressources humaines ont présenté leurs outils pour réussir à recruter, sans se tromper.

Chiffres-clés Durée : 90 minutes

La professionnalisation de la fonction recrutement est en marche dans les collectivités. On a pu en prendre la mesure lors d’un webinaire du Club RH de La Gazette le 7 juillet, à travers les témoignages d’Eric Manoncourt, DGA RH de la ville et de la métropole de Toulouse, de Patrick Coroyer, directeur du département RH de la ville et de la métropole de Nantes, et de Martine Noël, DGA RH du conseil départemental de l’Hérault.

La structuration du processus, l’utilisation de tests de personnalité, de mises en situation, de la visioconférence pour les entretiens ou encore la dématérialisation des candidatures montrent une modernisation des méthodes.

Alternative au recrutement externe, la valorisation des compétences internes reste encore à améliorer.

