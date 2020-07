Le Sénat débute l’examen du PLFR3

Projet de loi de finances rectificative 3

Publié le 16/07/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le Sénat entame ce matin l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Revue des amendements concernant les collectivités proposés au débat.

Après un examen mercredi 15 juillet en commission des finances, les sénateurs ne manqueront pas d’apporter, à partir du 16 et jusqu’au 18 ou 19 juillet, leurs modifications à un texte dont les débats parlementaires ont été interrompus vendredi 3 juillet avant un vote le 9 juillet. Revue de détail des amendements susceptibles d’intéresser les collectivités.

Article 3 : dégrèvement de la Cotisation foncière des entreprises

Le dégrèvement volontaire des deux tiers de la CFE voté par les députés devrait connaitre quelques modifications, notamment sur la date de délibération, que le sénateur Raynal propose de prolonger jusqu’au 15 septembre, voire jusqu’au 15 octobre sur proposition du sénateur Capus, contre le 31 juillet initialement. Ce dernier souhaite également étendre ce dispositif aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et relever le plafond d’éligibilité à 1,5 milliard d’euros. Un autre amendement propose d’étendre le dispositif de dégrèvement au secteur de l’agritourisme. Par ailleurs, la taxe additionnelle en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été affectées par la crise doit être votée en conseil intercommunautaire. Pour inciter les EPCI à octroyer cette aide, il est proposé dans deux amendements de rehausser la part prise en charge par l’Etat de 50 à 80 ou à 100 %.

Le Sénat souhaite également alléger les procédures d’obtention des aides et propose d’autoriser par dérogation les EPCI à fiscalité propre à accorder des aides directes aux TPE pour une durée limitée à un an. La sénatrice Estrosi-Sassone souhaiterait réduire temporairement la TVA à 10% pour les établissements de plage jusqu’au 31 décembre 2021, tandis que le sénateur Bonhomme voudrait réduire la TVA à 5,5 % pour le secteur de la restauration.

En revanche, le sénateur Jacquin voudrait créer une redevance de séjour pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique. Semblable à une taxe de séjour forfaitaire, cette redevance est calculée par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port. Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports.

Article 5 : clause de sauvegarde

Comme on pouvait s’y attendre, les sénateurs veulent faire évoluer les conditions de l’aide accordée aux collectivités et aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), définie dans cet article. Un amendement socialiste propose ainsi d’instituer un prélèvement sur les recettes de l’État pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019.

Un second prélèvement est également prévu pour intégrer les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire et prévoit une compensation aux AOM de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019, quelle que soit leur forme de gouvernance. Plusieurs autres amendements demandent l’extension de la compensation à tous les opérateurs.

D’autres amendements (765 et commission des finances) vont plus loin que les autres concernant les AOM : il propose de faire bénéficier l’ensemble des AOM d’une compensation spécifique – et non pas globalisée – du VM, calculée à partir de la différence entre la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019 et les recettes perçues en 2020. Concernant le cas d’Ile-de-France Mobilités, il est proposé d’augmenter la compensation de perte de versement mobilité durant la crise de 425 millions à 920 millions d’euros et 100 millions de plus en intégrant la dynamique du VM en Ile-de-France. La commission des finances voudrait que le versement du solde de la dotation de compensation des pertes de versement mobilité d’Ile-de-France Mobilités soit repoussé de 3 mois au 1er mars 2021.

Un amendement propose d’étendre la compensation de perte de recettes aux redevances et droits des services sociaux, culturels, sportifs, périscolaires, etc.

Une série d’amendements vise à étendre la clause de sauvegarde à la taxe communale de consommation finale d’électricité (TCCFE) payée par les syndicats intercommunaux, actuellement exclus du dispositif. La sénatrice Lavarde souhaite également que les Etablissements publics territoriaux (EPT) du Grand Paris puissent entrer dans la clause de sauvegarde.

Région de France a fait introduire par ailleurs plusieurs amendements pour permettre d’intégrer les régions dans le dispositif.

Le Sénat souhaite rendre les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique également éligibles. Le sénateur Karoutchi et le groupe socialiste voudraient de leur côté que le calcul de la compensation ne se fasse que par rapport aux recettes de l’année 2019 et non sur une moyenne des trois derniers exercices.

Une série d’amendement demande à intégrer dans la clause de sauvegarde les communes forestières, les services publics de gestion des déchets assurés par les collectivités territoriales et les parcs naturels régionaux. Un amendement propose de relever le seuil minimal d’aide de 1000 à 1500 euros.

Article 6 : compensation des pertes fiscales des régions d’Outre-Mer

Plusieurs amendements proposent d’élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place pour la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, la Martinique et Mayotte en intégrant dans la liste la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et les droits de consommation, dont les produits sont également affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Par ailleurs, comme pour les collectivités métropolitaines, il est proposé de modifier le mode de calcul du montant de la compensation accordée par l’Etat dans la clause de sauvegarde en prenant en compte la seule année 2019 plutôt que la moyenne de recettes sur les trois derniers exercices.

Sans surprise également, des amendements demandent à permettre le remboursement par l’Etat des masques commandés par les collectivités avant la date du 13 avril.

Un autre amendement propose de compenser la perte de recettes issues de la taxe de séjour – qu’elle soit liée à la crise ou à l’exonération décidée par les collectivités – de toutes les collectivités percevant la taxe de séjour, qu’elle soit « au réel » ou « au forfait ».

Un amendement voudrait que le FCTVA ouvert aux dépenses faites par les collectivités territoriales en matière de cloud, passe d’un taux de remboursement forfaitaire de 5,6 % à un remboursement plein. L’amendement 224 cherche à soutenir la commande publique locale via la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

Article 7 : avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements

L’assemblée des départements de France a introduit un amendement qui vise à permettre de compenser les pertes de DMTO des départements au-delà du seuil maximum de -25 % fixé par le PLFR3. D’autres demandent la compensation intégrale sans limitation.

La commission des finances (amendement 395) souhaite en revanche que les départements effectuent le remboursement des avances de DMTO accordées par l’Etat sur une période de trois ans à compter de l’année qui suivra un retour du produit des droits de mutation à titre onéreux au moins équivalent à celui de 2019. « Si les projections du gouvernement d’un rebond du produit des DMTO en 2021 sont exacts, cet amendement n’aura pour effet que de décaler à l’année 2022 le début de la période de remboursement. A l’inverse, si le retour à la normale devait être plus long qu’espéré, cet amendement constituerait une garantie favorable au département » explique l’exposé des motifs.

Mais il est proposé également de retarder l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation des DMTO, du fait de la prise en compte des recettes fiscales perçues en N-1 pour le calcul des contributions aux fonds de péréquation en année N. Dans les conditions actuelles, « les collectivités locales qui contribuent à ces fonds vont subir cette année un effet ciseau dramatique », indique l’amendement 680.

Par ailleurs des modifications sont demandées pour mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Enfin, les sénateurs ne désarment pas sur le recours au remboursement de TVA et demandent au gouvernement de rembourser la TVA par le biais du FCTVA pour les dépenses de l’année en cours en 2020 et 2021.

En raison de la crise sanitaire, certains territoires risquent de ne pas être en mesure de généraliser la TEOMI dans les délais et donc d’être contraints de l’abandonner. Un amendement demande à donner un délai supplémentaire d’un an pour éviter un coup d’arrêt pour le développement d’un outil indispensable aux objectifs d’économie circulaire.

Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

Il est proposé de repousser du 31 juillet au 30 septembre la date de délibération permettant aux communes et EPCI de décider des exonérations de taxe de séjour en 2020 pour les entreprises de leur territoire. Un amendement demande la possibilité d’opter pour l’exonération totale contre les deux tiers maximum actuellement.