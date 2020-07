Innova’ter 2020 : participez au rendez-vous de l’innovation territoriale

Evénement 13 octobre 2020

Publié le 16/07/2020 • Par La Rédaction • dans : Actu prévention sécurité, Actualité Club finances, Actualité Club Techni.Cités, France, Toute l'actu RH

Marquée par la crise sanitaire et économique liée au coronavirus, un abstentionnisme record aux élections municipales et une demande croissante pour plus d’écologie, l’édition 2020 d’Innova’ter sera l’occasion de fournir aux collectivités des solutions concrètes pour leur territoire.

Chiffres-clés Innova'ter 2020 Date : 13 octobre 2020 Lieu : Verso, Paris Programme et inscription

Consacré aux démarches innovantes qui améliorent les politiques publiques locales et les pratiques managériales, Innova’ter, le rendez-vous de l’innovation territoriale créé par La Gazette des communes, dédie son édition 2020 aux démarches et innovations qui permettront de surmonter les prochaines crises, quelles que soient leurs natures.

Parmi les thématiques phares de cette 4ème édition, retrouvez :

L’intervention de Carlos Moreno , scientifique, professeur des universités, spécialiste des démarches de villes intelligentes et « inventeur » du concept de « Ville du quart d’heure ».

, scientifique, professeur des universités, spécialiste des démarches de villes intelligentes et « inventeur » du concept de « Ville du quart d’heure ». L’intervention de Julien Dossier , spécialiste de la Ville durable, professeur à HEC, et auteur de « Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain»

, spécialiste de la Ville durable, professeur à HEC, et auteur de « Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain» Un grand entretien avec Mélanie Robert , Directrice exécutive du Gouvernement ouvert du Gouvernement du Canada.

, Directrice exécutive du Gouvernement ouvert du Gouvernement du Canada. Une table ronde : « Comment mettre en place une stratégie globale de résilience territoriale ? », nourrie de retours d’expérience.

Vous pourrez également suivre 3 parcours au choix

Parcours 1 : Des innovations pour construire un territoire intelligent

Ce parcours abordera plusieurs enjeux démocratiques, sociaux et économiques du territoire d’aujourd’hui et de demain.

Parcours 2 : management et marque employeur : quelles innovations ?

Ce parcours décryptera les bonnes pratiques de la fonction publique territoriale pour que les dirigeants territoriaux et nouveaux élus fassent rayonner le travail en collectivité. Comment accélérer la transformation digitale des métiers ? Qu’est-ce que l’innovation managériale ? Comment mettre en place une stratégie RSO ? Comment insuffler un esprit d’innovation dans l’ensemble des équipes ?

Parcours 3 : des innovations pour réussir la transition climatique

Ce parcours livrera les clés pratiques pour transformer son territoire face à l’urgence écologique. Citoyens comme nouveaux élus ont de plus en plus conscience des catastrophes économiques et sociales engendrées par la pollution et la hausse des températures. Mobilité, gestion des déchets, urbanisme, marchés publics… Les collectivités disposent de nombreux leviers pour transformer leurs politiques et services publics.

Innova’ter 2020 : une édition exceptionnelle en format hybride

Un volet présentiel pour participer à une journée de débats, de rencontres et d’échanges à Paris. Pour vous assurer une participation en toute sécurité, toutes les précautions sanitaires ont d’ores et déjà été prises et seront adaptées selon l’évolution des décisions gouvernementales.

Une plateforme digitale permettant de vivre l’événement de manière inédite et innovante. Sur cette plateforme, l’ensemble des contenus seront diffusés et un module de networking permettra les échanges avec les participants en ligne.