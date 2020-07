Jean Castex sonne la mobilisation contre « la délinquance du quotidien »

Sécurité

Publié le 15/07/2020

Lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale mercredi 15 juillet, le Premier ministre Jean Castex a affiché ses priorités en matière de sécurité, annonçant notamment le renforcement de la sécurité du quotidien et le retour de la justice de proximité. Un projet de loi contre les séparatismes est également prévu pour la rentrée.

Premier grand oral pour Jean Castex. Ce mercredi 15 juillet, le Premier ministre prononçait son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, avant le Sénat jeudi 16 juillet. Concernant la sécurité, il a souhaité afficher sa fermeté et a dévoilé les grandes orientations pour les mois à venir.

L’une de ses priorités est de renforcer la sécurité du quotidien. Fustigeant les récentes violences dans la banlieue de Dijon, les affrontement récurrents pendant les manifestations, l’attaque d’un chauffeur de bus à Bayonne, ou encore les guet-apens tendus aux représentants des forces l’ordre et aux pompiers, le Premier ministre a affiché sa détermination. « Ce sont autant de faits inacceptables qui exaspèrent les Français et qui appellent une réponse de l’Etat ferme et sans complaisance. »

Dans ce contexte tendu, marqué par une défiance de la population envers les forces de l’ordre, le Premier ministre a tenu à leur souligner, ainsi qu’ à tous «les acteurs de la prévention », son « profond respect » et sa « gratitude ». « Ils forment la première ligne de l’ordre républicain et exercent leur mission dans des circonstances parfois extrêmement délicates », a-t-il déclaré, assurant qu’ils auraient tous les moyens nécessaires matériels et humain pour effectuer leur travail.

Plaçant les territoires au cœur de son discours, Jean Castex souhaite déployer « plus fortement » la Police de sécurité du quotidien. A noter qu’un an et demi après la mise en oeuvre de cette mesure phare du programme d’Emmanuel Macron, les élus locaux relativisent le bilan dressé par le ministère de l’Intérieur et pointent souvent un effet d’annonce.

Le Premier ministre souhaite également promouvoir la justice de la vie quotidienne : « La petite délinquance, les petites incivilités, le tag, l’insulte, le petit trafic, les troubles à la tranquillité publique se sont considérablement développés au point de gâcher la vie quotidienne des gens. » En réponse à « cette forme d’impunité », il prône le retour des juges de proximité : « Dans les renforcements que je demanderai dès 2021 à la représentation nationale de voter, j’ai demandé au Garde des Sceaux d’en flécher pour créer dans les territoires des juges de proximité affectés à la répression de ces incivilités du quotidien. » Une juridiction qui rappelle celle, du même nom, créée en 2002 par Dominique Perben pour traiter des petits litiges civils avant d’être supprimée… en juillet 2017 !

Projet de loi contre les séparatismes

Autre priorité : la lutte contre les séparatismes. En février dernier, le président de la République en posait les bases lors d’un déplacement à Mulhouse. Le Premier ministre a annoncé vouloir défendre avec « intransigeance » la laïcité, « valeur cardinale et fer de lance de la cohésion » de notre société : « Aucune religion, aucun courant de pensée, aucun groupe constitué ne peut s’approprier l’espace public et s’en prendre aux lois de la République. La lutte contre l’islamisme radical sous toutes ces formes est et demeure l’une de nos préoccupations majeures. »

Un projet de loi contre les séparatismes sera ainsi présenté en conseil des ministres à la rentrée, « pour éviter que certains groupes se referment autour d’appartenances ethniques ou religieuses ».

Pour rappel, le ministère de l’Intérieur a chargé les préfets, via une circulaire diffusée en novembre dernier, de placer la lutte contre l’islamisme et le repli communautaire au cœur de leur mission.

Décret imposant le port du masque

En revanche, Jean Castex n’a pas apporté de précisions concernant les deux annonces faites par le président de la République lors de son interview du 14 juillet.

Face à des règles de distanciation sociale « un peu erratiques dans les lieux publics », Emmanuel Macron a en effet déclaré que le port du masque serait obligatoire dans les lieux publics clos. Actuellement, une telle obligation n’est valable que dans les transports. Si cette mesure pourrait entrer en vigueur le 1er août, « je recommande à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors, et à fortiori quand ils sont dans un lieu clos », a précisé le président.

Des questions subsistent sur les modalités juridiques pour faire respecter cette nouvelle obligation. Lors du compte rendu du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, a évoqué « un décret publié prochainement » sans plus de précisions.

Généralisation des caméras-piéton

Il est aussi question de la généralisation des caméras-piétons pour les policiers et les gendarmes d’ici la fin du quinquennat. Un équipement qui permettrait selon Emmanuel Macron de « rétablir la confiance entre la population et la police », et de « lutter contre les contrôles au faciès ».

Pour rappel, ce dispositif a été pérennisé pour les polices municipales dans la loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, un décret publié plusieurs mois plus tard, précisé ensuite par une circulaire. Dans une enquête publiée il y a un an par le Panier à salade, le bilan des élus et des agents était plutôt positif, notamment concernant la dimension dissuasive et pédagogique de cet outil, malgré un faible taux d’enregistrement. A ce moment, 392 communes, soit 10% des policiers municipaux avaient souhaité bénéficier du dispositif. Cette généralisation pourrait encourager les maires à doter leurs agents de caméras-piétons.