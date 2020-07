Les maires écolos crient haro sur les administrations pyramidales

Eléctions municipales

Publié le 16/07/2020 • Par Jules Prévost • dans : France, Toute l'actu RH

Vainqueurs dans la plupart des très grandes villes, les représentants d’EELV veulent décloisonner les services et doter les agents d’une culture environnementale. Un vent de changement qui pourrait se heurter à la disette financière.

L’organisation en silo est morte : vive le mode projet ! Dans les villes où ils ont remporté les élections municipales 2020, les nouveaux maires écologistes affichent un objectif clair : transformer en profondeur la culture de leurs administrations communales en y introduisant plus de transversalité. « Dans beaucoup de mairies où le management vertical est la norme depuis longtemps, cette volonté est une véritable révolution, analyse l’ex-directeur général de collectivité et auteur du Guide des relations élus-fonctionnaires territoriaux Denys Lamarzelle. Mais il semble évident que cette modification sensible de mode de fonctionnement pourrait ne pas toujours être facile à mettre en place et ne pourra pas se faire du jour au lendemain. » !

Ce désir de changement est parti du constat partagé ...