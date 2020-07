Compte financier unique : work in progress (2/4)

Comptabilité

Publié le 16/07/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Reportée d’un an en raison du retard pris à cause de la crise sanitaire, l’expérimentation du compte financier unique (CFU) n’en reste pas moins un chantier prioritaire pour les comptes publics locaux. Avec pour ambition une démarche de progrès tout au long des trois années d’expérimentation.

D’ici 2024, le CFU est amené à remplacer l’actuelle double présentation des comptes publics locaux : d’un côté le compte administratif élaboré par la collectivité territoriale, de l’autre, le compte de gestion préparé par le comptable publique.

Crise sanitaire : les premiers comptes financiers uniques reportés d’un an

Le schéma est simple : la collectivité territoriale entrera dans le CFU les états financiers relevant de l’ordonnateur, transmettra les éléments sous forme dématérialisée au comptable public qui le complètera, avec les données de son ressort, par exemple les informations patrimoniales. Collectivité territoriale et trésorier pourront ensuite travailler ensemble sur le document commun, qui une fois validé sera envoyé à la préfecture pour le contrôle de légalité.

