Laurent Saint-Martin : « Le sujet de la compensation Etat-Collectivités est loin d’être fini pour l’année 2020 »

Projet de loi de finances rectificative 3

Publié le 15/07/2020 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Après le vote en première lecture du PLFR3, le rapporteur du Budget, Laurent Saint-Martin détaille les points concernant les collectivités qui ne manqueront pas de faire débat au Sénat, notamment le montant des aides, le choix des outils et les objectifs poursuivis.

Faut-il aider les collectivités alors que les rapports sur les finances locales de la cour des comptes et de l’OFGL montrent un retour au vert des comptes locaux ?

Oui, car ce n’est pas un sujet de bonne ou mauvaise gestion, mais d’une baisse de recettes fiscales que les collectivités subissent, comme l’Etat, liée au fait d’avoir mis notre économie sous cloche. Il est normal que les collectivités qui ont aussi payé un tribut important à cette crise soient accompagnées par l’Etat. C’est le bienvenu, c’est attendu.

La clause de sauvegarde votée en première lecture à l’Assemblée nationale dans le PLFR3 prévoit 500 millions d’euros en 2020, jusqu’à 250 millions lors du deuxième acompte en 2021, versés au bloc local pour compenser les pertes fiscales et domaniales. Est-ce suffisant alors que l’AMF chiffre à 2,7 Mds € les pertes fiscales sur cette année ?

La guerre de chiffres est toujours à côté de la plaque dans ce genre d’urgence. Le sujet n’est pas de savoir si c’est trop ou pas assez, mais de savoir à quoi ça sert. D’habitude, l’Etat ne compense jamais les pertes de recettes fiscales qui ne soient pas issues de décisions nationales. C’est la première fois. J’en suis tout à fait satisfait. L’idée est que toute perte fiscale et un peu domaniale soit compensée. La guerre de chiffre n’a donc pas de sens. La compensation a lieu et va même plus loin : les collectivités, et particulièrement dans le bloc communal, qui souhaitent être plus volontaristes en dégrevant la CFE ou la taxe de séjour sont aussi aidées et compensées par l’Etat. Ce n’est donc vraiment pas le texte sur lequel il faut faire une guerre de chiffres.

Combien de communes devraient être aidées par ce système de garantie ? Certains experts en finances locales évaluent le chiffre autour de 1500 quand le gouvernement cible 12 000 à 13 000 communes.

Notre position n’a pas changé sur les 12 000 à 13 000 collectivités concernées par la clause de sauvegarde. Je ne connais pas les chiffres de ces experts. Nous maintenons notre discours. C’est toujours cette estimation qui tient.

Pourquoi le curseur s’arrête-t-il sur 750 M€ ?

Ce sont des simulations qui ont été faites pour un budget d’urgence par rapport à un besoin à l’instant T. Plusieurs textes arriveront d’ici la fin de l’année avec un texte de relance, un PLF et un PLFR de fin de gestion. Les revoyures seront donc nombreuses. Le sujet de la compensation Etat-Collectivités est loin d’être fini pour l’année 2020. On devrait plutôt se réjouir que l’Etat vienne accompagner les collectivités comme cela n’a jamais été fait plutôt que dire que les simulations ne concordent pas, que l’Etat ne compense pas suffisamment, etc. Je trouve qu’on marche sur la tête. Il y aurait bien pu n’avoir aucun article concernant les collectivités.

Vous avez proposé un amendement sur la compensation d’Ile-de-France mobilités à hauteur de 425 M€ sur 2,6 Mds € de pertes. Est-ce vraiment suffisant pour ne pas faire payer cette crise à l’usager des transports d’Ile-de-France ?

On n’est pas dans un souk où un vendeur et un acheteur se mettent d’accord sur un prix. L’Etat propose une aide à des collectivités dotées d’une autonomie financière. Si le gouvernement ne le souhaite pas, il n’y a pas d’aide. C’est un acte fort et volontariste pour aider les collectivités, point à la ligne. Il n’y a pas de bras de fer à partir du moment où il n’y a pas de dû. L’important est de sauver un certain nombre de collectivités et d’autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ne pourraient pas assumer leurs engagements financiers. Le cas d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) est effectivement un cas visible parce que c’est la moitié du Versement Mobilité (VM), donc il attire le regard. Nous avons donc proposé qu’ IDFM puisse bénéficier de la compensation du VM au même titre que les autres AOM. Cela me paraît normal, sinon les difficultés financières auraient été trop importantes et l’usager allait payer la note. Et ça, je ne peux pas l’accepter. Les 2,6 milliards ne sont pas les recettes fiscales, c’est une simulation de baisse de recettes fiscales et de recettes tarifaires. Là on ne parle que de VM : les 425 millions correspondent à une moyenne entre les différentes simulations de perte de VM. Cette guerre de chiffre est idiote car nous avons toujours dit que le VM serait compensé à 100%. Nous n’étions pas obligés de le faire. De plus, cette somme n’est qu’un acompte qui permet de payer les opérateurs maintenant. S’il y solde, car ce n’est pas sûr, il sera payé à la fin de l’année.

Comment peut-on expliquer le rétropédalage du gouvernement sur le versement anticipé de FCTVA ?

Un choix a été fait. Les dotations et notamment la DSIL viendront compenser les pertes fiscales. C’est un choix de rapidité et d’efficacité, plus cohérent par rapport aux besoins des territoires. Nous n’avons pas touché au FCTVA et de manière générale la TVA car c’est lié à l’activité. Nous voulions aider tout de suite en trésorerie les entreprises, les ménages et les collectivités. En crise, c’est toujours compliqué de passer par la TVA et ce qui y est afférent car on n’est pas dans le bon tempo.

Prévoyez-vous toujours un rebond en 2021 des DMTO pour les départements ? En cas d’absence de rebond rapide pourrait-on imaginer une transformation d’une partie des avances en dotation exceptionnelle ?

C’est une avance car les DMTO ont des dynamiques différentes avec des mouvements plus francs dans leur évolution. Le retour à meilleure fortune sera plus rapide et plus puissant pour les DMTO donc pour les départements. C’est pour cette raison que nous sommes sur le format de l’avance. On mise sur une reprise économique de +8 % sur 2021, qui rattrapera plus que de besoin ce que l’Etat peut donner. Mais il y a plusieurs textes de revoyure. Tout ce qui est décidé n’est absolument pas ferme et définitif. L’idée c’est d’être efficace que ce soit pour les régions, les départements ou le bloc communal. Il n’y a jamais rien de fermé dans les discussions qu’on pourra avoir dans les prochains mois.

Quel premier bilan faites-vous de la participation des régions au fonds de solidarité ? Et comment réagissez-vous à la colère des régions de ne pas être associées à ce plan de sauvegarde ?

Je salue le fait que la grande majorité des régions ont voulu abonder ce fonds. Certains l’ont fait plus vite que d’autres. Pour la participation des régions au plan, je rappelle que les régions d’Outre-mer en bénéficient. Après, nous avons fait en fonction de chaque besoin. C’est très statistique. En comparaison avec les départements et le bloc local, 2020 n’est pas l’année charnière pour les régions. 2021 sera plus difficile et il faudra en effet que nous en discutions lors du PLF 2021.

Vous défendez une baisse des impôts de production, en pleine période de perte de ressources pour les collectivités. Est-ce vraiment le bon moment pour lancer cette réforme ?

Il faudra que ce dossier sur les impôts de production soit examiné en concertation avec les collectivités. Je pense que le premier chantier porte sur la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), qui ne concerne pas les collectivités. Et si la question de la CVAE et la CFE devait être abordée au prochain PLF, ce qui n’est pas décidé, il faudra y répondre évidemment en anticipant les problématiques de financement des collectivités et donc la faire rentrer dans la réforme de la fiscalité locale qui est en cours. Il faut bien rassurer et être clair dessus. Il n’y aura pas de décision sur les impôts de production concernant les collectivités sans concertations avec elles.

La réforme des indicateurs financiers demandée par les élus locaux est-elle toujours d’actualité ?

C’est trop tôt pour le savoir. Pour le moment, l’urgence est de donner aux collectivités les moyens d’assumer leurs besoins. Ce n’est pas inscrit dans le PLF à ce stade.

La contractualisation est-elle en simple mode pause ou devra-t-elle être revue en profondeur ?

Elle est vraiment en pause, mais en pause durable. Ce qui est sûr c’est que Cahors a bien fonctionné. Il ne faut donc pas l’abandonner.

Le désendettement du pays après cette crise devra-t-il passer par les collectivités pour le moment très peu endettées ? Y-aura-t-il une contrainte de désendettement pour les collectivités à terme ?

Non, on n’en est pas à ce stade-là. Le niveau de dette toutes administrations publiques confondues a fortement augmenté du fait de la crise et des réponses apportées. L’urgence n’est pas à la réduction de l’endettement. Ce serait une très mauvaise réponse. L’urgence c’est le bon choix d’investissement, voire le bon choix des nouveaux endettements. La question du désendettement viendra à moyen terme.