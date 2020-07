Parcours santé des aînés : une expérimentation à effet d’entraînement

Grand âge

Publié le 13/07/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

L’expérimentation du Parcours santé des aînés est arrivée à son terme. Elle ne sera pas généralisée à l’identique mais « a enclenché une dynamique » dit Dominique Libault, le président de son Comité national. Et à quelques jours de la création officielle du 5e risque, c’est l’ensemble de la politique de l’autonomie qui est à la croisée des chemins.

L’expérimentation du parcours Paerpa (personnes âgées en risque de perte d’autonomie), rebaptisé Parcours santé des aînés, a été lancée en 2013, initialement sur cinq ans, pour améliorer la coordination des acteurs du sanitaire, du médico-social et du social autour des plus de 75 ans. Objectif : permettre aux aînés de bénéficier « de la bonne prise en charge, au bon moment, par les bons professionnels avec les bonnes informations, dans les bonnes structures, le tout au meilleur coût ». Les équipes pluri-professionnelles de proximité ont notamment eu pour mission de favoriser le domicile et la baisse du recours à l’hôpital.

L’expérimentation financée à hauteur de 19 millions par le fonds d’intervention régional des agences régionales de santé (ARS), a concerné 9 puis 18 territoires pilotes ...

