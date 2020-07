Le gouvernement limite son aide financière à une vingtaine de réseaux de transport

Transports publics

13/07/2020

Le gouvernement ne volera pas au secours de tous les réseaux de transports urbains qui ont subi un total de quatre milliards de pertes pendant la crise sanitaire. Seuls ceux gérés par un syndicat mixte pourraient toucher une compensation financière. Une mesure « injustifiable », fustigent les associations d’élus qui menacent de mettre bus, trams et métros à l’arrêt. En Ile-de-France, Valérie Pécresse a cessé de payer la RATP et la SNCF.

Les métros, les RER et les Transilien sont de nouveau opérationnels à 100%, les bus ont repris goût aux embouteillages et les tramways filent sur leur voie réservée. En Ile-de-France comme dans les autres territoires français, les transports publics désertés pendant la crise du Covid-19 ont retrouvé leur vitesse de croisière. Avec toutefois moins de voyageurs, puisque deux mois après le déconfinement, le niveau de fréquentation des réseaux urbains de province atteint en moyenne 50%, un peu plus dans la région capitale.

Et selon une enquête réalisée en juin 2020 par l’institut d’études MV2, 17% des personnes interrogées n’envisageraient pas de reprendre les transports collectifs à court ou moyen terme. La peur d’être contaminés, le télétravail, la baisse du prix du carburant et l’envolée de ...

