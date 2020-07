Municipales : les listes participatives à la peine

Démocratie locale

13/07/2020

Porteuses d’espoirs, les listes citoyennes ont pourtant peiné à convaincre des électeurs peu nombreux à se déplacer aux urnes.

« On pensait que 50 listes participatives allaient gagner les élections municipales. En fait, elles sont 66 à être arrivées en têtes ! », jubile Thomas Simon, coordinateur d’Action Commune, une association qui accompagne des listes citoyennes en France. Une joie qui masque pourtant de nombreuses défaites, des obligations d’alliance au second tour avec des partis traditionnels et un taux de participation extrêmement faible.

Échelles locales

Selon les chiffres d’Action Commune, 1324 élus issus de 66 listes participatives siègent dans la majorité du conseil municipal de leur ville. Près de 650 autres font désormais partie de l’opposition. En tout, 279 016 personnes en France ont voté pour une liste participative en France, majoritairement dans des villes petites ou moyennes.

