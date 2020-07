[Fiche Finance] Budget de l'Etat

À la recherche de la trajectoire perdue des finances publiques

Publié le 20/07/2020

D.R.

Alors que la trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire des comptes publics définie début 2018 est rapidement devenue obsolète, sous l’effet conjugué du mouvement des Gilets jaunes et du Grand débat national, les mesures d’urgence prises pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au Covid-19 bouleversent durablement et de manière inédite les fondamentaux des finances publiques.

