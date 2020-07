Routes et ponts : comment sortir de l’ornière

Infrastructures

Publié le 16/07/2020 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, France

La dégradation de l’état de santé du patrimoine routier fait l’objet, depuis peu, d’une prise de conscience. Mais, dans le contexte de la crise économique et sociale post - Covid-19, le sujet pourrait de nouveau être relégué aux oubliettes.

Chiffres-clés 250 000 ponts environ sont recensés sur le réseau routier français (estimation), la plupart situés sur les réseaux des collectivités.

704 999 km de routes gérées par les communes et intercommunalités.

377 890 km de routes gérées par les départements.

11 622 km de routes nationales non concédées gérées par l’Etat.

9 040 km d’autoroutes concédées gérées par les opérateurs privés.

(Source : « Mémento de statistiques des transports », données 2017.)

Trois événements ont marqué les esprits. Le premier, c’est l’effondrement du viaduc de Gênes, en Italie, le 14 août 2018, qui a entraîné un lourd bilan humain, 43 morts et de nombreux blessés, et des pertes durables pour l’économie locale, 422 millions d’euros. Le deuxième a eu lieu en France, à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne, où le pont suspendu a cédé le 18 novembre 2019, causant la mort de deux personnes. Cette fois, l’entretien de l’ouvrage, surveillé de près par son gestionnaire, le conseil départemental, n’était pas en cause. C’est un poids lourd en surcharge massive – plus de trois fois la limite de tonnage autorisée – qui a causé le drame. Le troisième s’est produit dans le Nord de l’Italie, le 8 avril, quand un pont inhabituellement vide du fait du confinement ...

